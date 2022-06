Buscan estrategias para no bajar la producción forestal

sábado 11 de junio de 2022 | 6:04hs.

En cada rubro se pueden observar cada vez más situaciones complejas que se deben afrontar, pero con el entusiasmo de seguir, se buscan alternativas como para no quedar sin trabajo.



En el caso de los aserraderos, además de la escasez de combustible, perciben otras falencias a la hora de poder realizar su labor cotidiana.



En Capioví, Karina Griss, propietaria del Aserradero Maderas Yateí SAS, en diálogo con El Territorio, afirmó que “lo que más me perjudicó fue la falta de materia prima, ya que debido a tantas lluvias, los caminos de las colonias están intransitables, y eso limitó la entrada de rollos, creo que eso fue el principal obstáculo en esta zona, más que la falta de combustible”.



“Esa escasez afecta mucho al transporte, y como yo no tengo uno propio, me manejo con terceros. Siendo que el flete lo paga el cliente, entonces no me modifica tanto”, agregó.



Además, la empresaria expresó que “las ventas bajaron mucho desde el período de los incendios, porque muchos clientes comenzaron a proveerse de productos de Corrientes, desde donde traían rollos más baratos, y ahí se hace difícil competir”.



Al ser consultada respecto del diagnóstico que efectúa de la situación que se está atravesando, manifestó: “Argentina es un país muy inestable, se vive especulando, no tenemos de parte de los gobernantes la garantía suficiente para invertir o manejarnos sin miedo a que todo se desmorone, y la incertidumbre genera un freno grande en las ventas”.



La emprendedora maderera aseguró que el desafío para el segundo semestre del año es “seguir haciendo frente a la situación general del país, aunque no se sepa con certeza dónde uno está parado”. Mientras que hizo notar su preocupación respecto de la faltante de combustible al sostener que “cuando falta el combustible empieza a faltar todo y los precios son incontrolables”.



Pero igualmente se mostró optimista: “Más que analizar tanto qué puede pasar o no, al menos mi estrategia es cuidar los movimientos, no invertir si no cuento con el dinero, rogar a Dios para que el clima nos acompañe, seguir insistiendo en mantener la calidad de nuestros productos, y además usar las redes para publicitar y procurar de ganar nuevos mercados”.