Títeres que buscan el cambio

sábado 11 de junio de 2022 | 6:00hs.

La 22ª edición del Festival de Títeres Tatá Pirirí se desarrolla con una gran afluencia de público que colma las salas de presentación de las obras.



“La verdad estamos muy contentos con la presencia del público en los espectáculos”, afirmó Yanko Tomas, uno de los organizadores.



“Como sucedió siempre, el festival es posible gracias al público. Se puede llevar a cabo gracias a la gente que lo tomó como propio y acude a las funciones. Estamos prácticamente con las salas llenas en todas ellas”, sumó.



Además de las funciones previstas en el Salón Cultural Eibel, el Círculo Médico y en el Teatro del Pueblo, también hay presentaciones en distintos establecimientos escolares.

Ayer se vio la obra ‘El camino y la piedra’, sobre el hombre y la naturaleza. Foto: Matías Bordón

En ese marco, ayer los títeres llegaron a la Escuela Especial donde Sergio Guevara presentó la obra El Camino y la Piedra.



Nacido en Tucumán, Sergio llegó desde el Centroamérica ya que desde hace 30 años está radicado en México.



“Es la segunda vez que vengo al Tatá Pirirí, la primera fue hace unos 14 años y estoy muy feliz de estar de vuelta en Eldorado, para poder presentar la obra que ya tenía lista en los tiempos de pandemia”, contó el hombre de la compañía Teatro Artimañas.



La obra forma parte, como dice Sergio, del inconsciente colectivo porque en cada país se encuentra una fábula similar, aunque con las características propias de ese país o de esa cultura.



“El camino y la piedra es una historia de tradición oral, la versión que yo tomo es del medio oriente, pero se encuentra presente en muchas otras culturas. Por ejemplo encontré historias similares en México, y otros países de Latinoamérica. Es una historia un poco fuerte donde el hombre queda al descubierto por la maldad que lo caracteriza en cuanto al medio ambiente y el maltrato hacia los animales. Desde que la leí por primera vez me dije que la quería hacer con los títeres”, manifestó Guevara.



Esa primera lectura se dio hace casi 30 años y el tiempo modificó la manera de plantear los temas en el titiritero.



“En esa época, tal vez porque era un poco más joven, estaba más enfocado en denunciar y poner en evidencia esos problemas. Con el paso de los años uno ve las cosas de otra manera, me da un poquito de cosa hacer esas obras y que la gente salga con un sabor amargo de la función. Entonces en el espectáculo tengo a un personaje que se llama Nasrudín que interviene y realiza algunos planteos que modifican la obra y no la hace tan fuerte’’, delineó. Así, según expresó, al final queda la idea ‘‘de que por más pequeño que sea el cambio, puede repercutir de una manera más grande’’. ‘‘No es que uno haya perdido la rebeldía que tenía de joven, sino que cambié la manera de plantear las cosas. Rebeldes seguimos siendo y el hecho de realizar este tipo de obras y no una que sea sólo risas y está todo bien, lo demuestra. Pero la idea es siempre dejar un mensaje de que hay muchas formas de mejorar las cosas”, cerró el titiritero.

Para agendar

Títeres de fin de semana

Hoy se verán cuatro obras diferentes en el Eldorado con elencos locales e invitados de Neuquén y Brasil. Habrá funciones de las 16 a las 22 y mañana a las 16 y 18.