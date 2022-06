Adiós a Esteban Abad, gran impulsor de la cultura misionera

sábado 11 de junio de 2022 | 6:00hs.

Falleció ayer, a los 79 años, Esteban Abad, periodista, escritor y gran difusor de la cultura misionera.



La triste noticia la dio a conocer la Sociedad Argentina de Escritores Misiones (Sadem) en la siesta del viernes. “Con enorme pesar recibimos la noticia de la desaparición física de Esteban Abad. Escritor, periodista, ex presidente de nuestra institución y sobre todo: amigo”, señaló el comunicado de la Sadem.



Nacido en Santa Fe el 30 de junio de 1942 como Justo Esteban Abad Barco, hijo de Fausto Abad (español) y de Blanca Teresita Barco (argentina), desde temprano se dedicó a la literatura; también a la radio, al folclore, al teatro y radioteatro.



A la tierra colorada llegó a fines de la década del 70 y, años después, de la mano de otra de sus pasiones, el periodismo, difundió la cultura de la región, primero en el desaparecido diario El Paraná y, luego en Primera Edición; a su vez, publicó artículos en medios de distintos puntos del país.



Asimismo, fue un asiduo colaborador de Letras, el suplemento literario dominical de El Territorio.



Abad se desempeñó como titular de la Sadem entre 1992 y 1996, entidad en la que continuó teniendo una participación activa a través de los años.



El Territorio lo entrevistó en agosto de 2020, cuando el escritor acudió a apoyar el proyecto de la Sadem de abrir un puesto de libros de autores misioneros en el Mercado Concentrador de Posadas.



“El oficio de escritor aunque es arduo, no está muy valorado socialmente, y bueno poder tener este acercamiento al público, mostrar lo que hacemos es algo para agradecer. El libro florece cuando alguien lo toma y lo lee, cuando el lector vive la historia, ahí vive el libro”, reflexionó entonces sobre el oficio de escribir.



Al trascender la noticia de su fallecimiento, referentes de la cultura local lo despidieron sentidamente.



“Fue un escritor incansable, hasta cuando hablaba parecía estar escribiendo algún cuento. Pero además de eso fue un trabajador de la literatura misionera, sosteniendo la Sadem por varios años, fue presidente, y por sobre todas las cosas fomentando e incentivando a los noveles escritores. Una persona generosa”, lo describió el escritor y periodista Roberto Maack, editor de Letras de El Territorio.



En tanto, el dibujante e historietista Oscar Mariano Iñones, resaltó otra afición de Abad, y que estuvo en el comienzo de su amistad. “Quizás no mucha gente sabe que Esteban era un gran amante del mate y sabía muchísimo de la tradición y la costumbre, era un gran coleccionista de mate también. Nos conocimos así por medio del mate, porque yo comencé con el grupo Amigos del Mate a celebrar La mateada de la amistad, los 20 de Julio. Era un apasionado del arte y la cultura”.