Serie francesa sobre crimen con un inesperado toque esotérico

sábado 11 de junio de 2022 | 6:00hs.

“Balthazar”, serie francesa de criminología que sigue a un arrogante pero encantador patólogo forense que utiliza su carisma y extraña habilidad para hablar con los muertos para resolver sus casos, podrá verse desde este lunes a las 23 por la señal AXN, con un capítulo doble.



Raphaël Balthazar (encarnado por Tomer Sisley, conocido por series como “Mesías” o “Philharmonia”) no es el típico perito forense de tantas otras series criminales: es petulante y ególatra, cualidades que se traducen entre otras cosas en el sexy auto deportivo que conduce, pero también es dueño de una personalidad fascinante que no deja indiferente a nadie que lo rodee.



Sus métodos para resolver los crímenes no son para nada convencionales: Balthazar habla con los muertos, entre los que se encuentra el fantasma de su esposa, cuya misteriosa muerte también pretende dilucidar.



Como todo forense, Balthazar trabaja en tándem con un policía, en este caso la experimentada inspectora en jefe Hélène Bach (Hélène de Fougerolles), una mujer seria y sensata que utiliza el lenguaje y habilidades únicas del perito para destrabar los cosas más complicados, mientras lidia ella misma con su propia caótica vida familiar, con hijos adolescentes y un marido infiel.



En el inicio de la serie, Bach y Balthazar trabajarán en el doble homicidio de un fiscal y su esposa, mientras el patólogo arrastra el asesinato de Lise, su exesposa.