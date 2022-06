Bambi emocionado al hablar de Chano: ‘‘Nos salvamos muchas veces’’

sábado 11 de junio de 2022 | 6:00hs.

Bambi Charpentier le debe su apodo a su hermano Chano “Yo tenía 10, él 12, ponele. Y me decía: ‘Bambino, bambino’, como una forma cariñosa de referirse al hermano menor. Y quedó. Con el tiempo me fui amigando con la idea y mucha gente me empezó a decir así. Los apodos hacen que por momentos crees una identidad y a veces uno se pregunta: ¿Cuándo sos uno y cuándo sos otro?’”, explica Moreno Charpentier a Teleshow.



El músico está a punto de lanzar su tercer disco después del freno de la aventura de Tan Biónica y confiesa que cuando se largó solista dudó en continuar su camino con el apodo por el que es conocido. Ahora ya no se lo cuestiona y tiene entre manos República de la Nostalgia, álbum ligado a una crisis “bastante grande” que padeció durante la pandemia.



“En la primera temporada de la pandemia lo que me inquietaba era eso de no poder moverse, de estar confinados. Sentía que era lo más anti música que había en el mundo, porque para mí tiene que ver con la movilización, desde el cuerpo hasta las emociones. Yo siento que me tuve que crear un universo para poder seguir adelante, porque lo que sentía adentro era realmente muy pesado, muy vacío”, explica.



Por esos días había editado Desarmar, su segundo disco. Y tras el estreno, sobrevino un potente y angustiante silencio. “‘¿Y ahora qué? ¿Y cómo sigue? .. Me hice muchas preguntas y eso me trajo como una angustia muy grande que devino en un silencio, pero un silencio que pasó a ser mucho más grave que reflexionar uno o dos días. De pronto, no podía hablar. La música para mí es lo más importante, siempre lo fue y marcó mi vida, mis vínculos, todo. De pronto sentí que se me había acabado esa capacidad de poder decir, hacer, de querer cantar, de poder hablar”, recuerda.



A la hora de encontrarle una explicación a su crisis,piensa que ‘‘ vino a poner de manifiesto un montón de cosas relacionadas a lo frágil que es todo: el mundo, nuestra salud mental, nuestro sistema de relaciones... Pero el disco no habla de la pandemia ni tiene que ver con eso. El escenario de la nostalgia es evocar un montón de imágenes que no están ahí, que no tienen que ver con lo que estás viviendo en el momento, sino con lugares por los que pasaste, por historias que tenías que contar y todavía no habías podido bajarlas... O ese lugar imaginario. Por eso para mi era una república, era mucho más que un sentimiento”, dice. Bambi convive en su hogar con su pareja y madre de su único hijo, Félix, de seis años. Ese núcleo fue el primero que lo contuvo ante la crisis. “Fue un momento de mucha introspección y cuando vos compartís tus días con otras personas, a veces necesitas salir. Por eso yo también me fui, tuve una especie de escape que fue meterme en mi estudio a hacer el disco una vez que las cosas empezaron a encaminarse”, dice.



En tanto sobre la pregunta de cómo está Chano hoy, al músico se le quiebra la voz y alega: “Yo creo que Chano está, en este momento, en el mejor lugar en el que podría estar, que es haciendo algo para estar mejor. A nosotros esto nos atraviesa desde un lugar complicado: a lo largo de estos años, cuando pasa alguna situación pública respecto a esto, me blindo un poco... Tengo un proceso que es más privado, más interno, porque también son muchos años y es mucho el dolor que cargamos como familia. Estamos hablando de una de las personas que yo más amo en el mundo, con la que he compartido prácticamente todo, desde que nací”, dice, conmovido. Explica que el apoyo de la gente se hizo sentir en las redes y en la calle a raíz del testimonio de su madre. ‘‘Creo que es imposible no empatizar con una madre en pleno dolor, en plena angustia’’, entiende.



Emocionado agrega que ‘‘le estamos poniendo la otra mejilla y la pelea a algo que es complejo, pero que me parece que también es importante poder visibilizar, en alguna medida, que la pandemia y otras situaciones vienen a mostrar lo frágil que es la salud mental y lo frágiles que somos como seres humanos. Chano es una persona muy sensible, a la que el mundo le duele mucho. Creo que va a estar bien, creo que va a estar mucho mejor. Estamos acompañándolo para que pueda iniciar un camino hacia la recuperación, hacia poder estar más estable. Y esa lucha yo como hermano no la abandono nunca. Y como es él conmigo, siempre, como compañeros... Nos cuidamos, nos salvamos muchas veces. Hay personas que realmente la pasan muy mal, que no tienen los recursos para atender los problemas que tengan, de cualquier índole. Y si una problemática como esta, de alguien que ha podido trascender gracias a la música y tener un lugar de mucha popularidad, ayuda a que se modifiquen algunas prácticas o algunas cosas, en buena hora’’.