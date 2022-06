Fernández: “Estamos concentrados en reclamar que nuestra voz sea oída en todos los lugares”

viernes 10 de junio de 2022 | 16:05hs.

El presidente Alberto Fernández sostuvo este viernes que su participación en la IX Cumbre de las Américas que se desarrolla en la ciudad estadounidense de Los Ángeles apunta a "armar puentes y derribar muros".

Rueda de prensa del presidente Alberto Fernández (@alferdez) desde Los Ángeles, Estados Unidos. #CumbreDeLasAméricas https://t.co/BmuDmtAXpR — Casa Rosada (@CasaRosada) June 10, 2022

"Ha sido un buen comienzo de la Cumbre, a pesar de las ausencias. Vine para armar puentes y derribar muros", dijo el Presidente en una conferencia de prensa ofrecida en el Hotel Marriot a los periodistas argentinos que cubren el encuentro internacional.

El mandatario argentino se refirió de esa manera a las exclusiones por parte de Estados Unidos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que derivaron por ese motivo en la ausencia de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Bolivia, Luis Arce.

En cuanto al discurso que pronunció el jueves en el marco de la cumbre, el mandatario argentino afirmó que no tuvo "ninguna reacción en contra" e inclusive contó que anoche mantuvo una conversación en la cena oficial con el presidente estadounidense Joseph Biden, en donde ambos intercambiaron "unas palabras" y aseguró que "de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario".

El jueves, al pronunciar su discurso ante los líderes de la cumbre que se desarrolla en Los Ángeles, el mandatario argentino pidió la renuncia del secretario general de la OEA , el uruguayo Luis Almagro, le solicitó a su par norteamericano Biden una reformulación de la política de su país hacia América Latina y cuestionó el apoyo de su antecesor Donald Trump a la gestión de Mauricio Macri.

"Ayer di mi posición sobre la Cumbre y de hacia donde íbamos a transitar", refirió Fernández sobre su discurso en la rueda de prensa de este viernes, en la que calificó como "valiosa" la jornadaanterior.

"Somos un continente, quizás algún sea dejemos de ser Norteamérica, Centroamérica y América del Sur y seamos América", agregó el Presidente.

En tanto, el jefe de Estado aclaró que el discurso no fue consensuado con los otros mandatarios de la región, ya que "el presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tiene la voz", y explicó que "los discursos no se consensuan, si no son documentos".

"No tuve contras", subrayó en ese sentido, y ejemplificó: "Inclusive del presidente de Republica Dominicana (Luis Abinader), que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras. Ayer recibí solo palabras de apoyo".

Y completó: "Antes de venir tuve demasiadas charlas con funcionarios y dirigentes de los Estados Unidos y sabían perfectamente lo que iba a decir. Fue una posición muy honesta la que plantee. No hubo ningún tipo de sobresalto".

Fuente: Télam