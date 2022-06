Piden informes por ruidos molestos en la Costanera

viernes 10 de junio de 2022 | 6:04hs.

En la última sesión del Concejo Deliberante posadeño, el edil Pablo Argañaraz, de la Unión Cívica Radical, presentó un pedido de informes al Ejecutivo para constatar una situación particular que se está dando en la zona de la Costanera. De acuerdo a lo que relató a El Territorio, “se vienen sucediendo las quejas de un grupo de vecinos de la zona de Roca y Costanera y la zona de la calle De Arrechea y Costanera, porque hay algunos lugares bailables que emiten mucho sonido”.

“Vinieron con las actas de mediciones, son muchas las actas que tienen en que se constata la superación de decibeles por parte de la Municipalidad. Nos pusimos a ver la ordenanza de ruidos molestos de Posadas que aunque tiene más de 20 años está muy bien planteada y allí se determina que se debe clausurar los locales que reincidan más de cuatro veces. Por eso, yo planteo ahora un pedido de informe sobre qué pasó con esas actas, cómo se trataron esas infracciones, si hubo alguna penalidad ya que siguen molestando con esta situación a los vecinos”, explicó.

En ese sentido, argumentó que la intención no es clausurar ningún local, puesto que siempre se busca fomentar la apertura de comercios, sino lograr que la normativa se cumpla, “porque los vecinos realmente ya no saben qué hacer, estuve allí, invitados por ellos, y adentro de la casa incluso es insoportable cómo se siente el sonido. Ya la Justicia provincial y la Municipalidad están enteradas, entonces no entendemos cómo puede ser que sigue el problema”.

Adhesión a la Ley TEA

Durante la sesión ordinaria, los ediles aprobaron la adhesión del municipio a la Ley Provincial XVII – Nº 100, la cual tiene como finalidad garantizar el diagnóstico precoz, tratamiento, inclusión social y protección integral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El concejal Ramón Martínez, autor de la iniciativa, agradeció el acompañamiento. “Hoy nos adherimos a esa ley, que nos da un abanico de oportunidades y que sobre todo habilita las prácticas necesarias para establecer un diagnóstico de las personas con TEA”, expresó.

“Esto fue hecho por un grupo de padres, quienes armaron los panfletos e investigaron. Así que quiero pedirle al pleno un gran aplauso a estos luchadores y que hoy, tenemos una política pública para dar más derechos”, añadió el concejal.

Se considera el trastorno del espectro autista como el conjunto de patologías que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo del individuo, principalmente en tres dimensiones: la interacción social, la comunicación y la presencia de intereses y actividades estereotipadas que generan predominio de conductas repetitivas e impiden o dificultan seriamente el proceso de entrada de un niño en el lenguaje, la comunicación y el vínculo social.

Es por ello, que se estima que dicha iniciativa brindará los instrumentos necesarios al Ejecutivo en el ámbito de la salud, educación y de las terapias complementarias con el propósito de promover la autonomía de las personas afectadas y su integración plena en la comunidad.

Iniciativas ingresadas

En otro orden de cosas, durante la sesión del deliberativo se giraron a comisión diferentes iniciativas, entre ellas un proyecto de ordenanza del concejal Pablo Velázquez, para crear el Programa “Municipalidad Digital y Accesible”, con el fin de generar un banco de datos inmobiliarios de Posadas.

También, la concejal María Eva Jiménez incorporó un proyecto de ordenanza para crear el “Programa Municipal de Difusión, Sensibilización y Prevención - Posadas Inclusiva, Libre y Segura”.