Descuentos y reintegros en compras, un boom que no para de crecer

Arranca la semana y con ella, la organización de todas las actividades para hacer. Adriana es ama de casa y sabe que los lunes son días particulares para hacer compras en el supermercado cerca de su casa porque usando la billetera virtual Yacaré tiene reintegro del 25%, beneficio que también se aplica los martes y los miércoles de cada semana. Al salir del súper, va a una de las carnicerías adheridas al programa Ahora Carne ya que ese beneficio le brinda un 10% de reintegro haciendo uso del programa y un 10% de descuento que efectúa el comercio.

Justo esa semana es la primera del mes y Adriana sabe que debe abonar la cuota del colegio de sus hijos. Entre jueves y viernes se debate cuándo pagar, ya que son los días de vigencia del Ahora Estudiantes, que tiene 20% de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés. El arranque del mes también coincide con los días fríos, que demandan otro tipo de calzado mucho más abrigados. Adriana piensa qué hacer y planea ir a un comercio deportivo aprovechando el Ahora Misiones +21%.

Nicolás, por su parte, espera que llegue el martes para ir a la estación de servicio YPF para llenar el tanque de su moto. Al contar con la aplicación, tiene un descuento del 15% en la carga de nafta premium. “Un ahorro es un ahorro”, afirmó. Como si fuera parte de una rutina, todos los martes son días de una cita obligada a la petrolera estatal.

Lourdes, en tanto, después de varias jornadas de trabajo intenso espera la llegada del fin de semana para reunirse con sus amigos. En el grupo de WhatsApp organizan dónde juntarse y ella sugiere un lugar que conoce que ofrece un descuento del 20% en pago en efectivo, ya que tiene beneficios por contar la tarjeta del Club El Territorio.

A la hora de hacer una compra, los consumidores se guían por el impacto del descuento o reintegro que tengan por parte de algún medio de pago. “Yo tengo bajada la billetera Yacaré, pero todavía nunca la usé. Lo que sí usamos con mi pareja es el reintegro del banco Macro, que es importante, sobre todo para comprar unas zapatillas, que ahora significa mucho efectivo y que es muy difícil pagar en efectivo”, comentó al pasar Mariana Caballero, una consumidora de paseo ayer por el microcentro posadeño.

Historias así hay muchas, pero todas tienen el mismo denominador común: la búsqueda del ahorro. Aplicaciones, tarjetas de beneficios y bancos ofrecen un sinfín de alternativas de descuentos y reintegros utilizando alguna de estas modalidades, utilizando las tarjetas de crédito, débito o incluso utilizando el celular, a través de los códigos QR disponibles. Dependiendo del caso, tanto los reintegros como los descuentos oscilan entre el 5% y el 30%. Estrategias empleadas por los consumidores para ahorrar dinero en tiempos en los que la inflación toma el mando.

Diversas opciones

De acuerdo a datos relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el país hay un total de 30 billeteras virtuales, un segmento que registró un importante crecimiento por la pandemia. De acuerdo a los datos oficiales, en marzo de 2020 había un total de 25,1 millones de personas con cuentas bancarias habilitadas, y a diciembre de 2021, ese número aumentó a 26,5 millones. Y en este mismo período, el pago de manera virtual creció 130%.

En lo que refiere a las billeteras virtuales, se pueden mencionar algunas como Yacaré, Modo, Ualá y Mercado Pago. Otra modalidad de pago es a través de las aplicaciones. Por citar algunos ejemplos, está la de YPF para la carga de combustibles. También hay otras particulares para compras, como Gelt y ShopApp, para los supermercados. Pedidos Ya es otro caso que ofrece beneficios.

Los bancos también ofrecen reintegros y descuentos con tarjetas de crédito o de débito. En Misiones se destaca el programa Ahora Misiones, que ofrece beneficios en diversos rubros, como gastronomía, carne, pan, turismo, e incluso con reintegros hasta el 41% entre lunes y miércoles.

Para los comerciantes , disponer de más alternativas de cobro se traduce en poder llegar a más consumidores. Muchos están atentos al uso de nuevas estrategias para ahorrar y consultan con frecuencia sobre la disponibilidad o no de alguna tarjeta o billetera virtual en particular.

Amalia Benítez, propietaria de la carnicería Estación de Carnes, explicó que a partir de este año es marcado el uso de las billeteras virtuales. Y también están apareciendo nuevas alternativas que todavía no son tan conocidas en Misiones como las tarjetas de criptomonedas. “Tenemos la mayor parte de tipo de cobros, tres monederos digitales, Modo, Yacaré y Mercado Pago. Después tenemos las tarjetas de crédito o débito, que es el medio tradicional de pago y después el efectivo. Todo se usa, siempre la mayor proporción la tienen las tarjetas y después vienen los monederos”, comentó la entrevistada.

Resaltó que en el último año, cambió mucho el comportamiento de compras, ya que la gente se va guiando por días específicos donde puede comprar con descuentos. “La gente se fija mucho en el día para comprar, porque Yacaré tiene descuentos los lunes, martes y miércoles. Así son más los que se organizan para venir a comprar esos días. El que puede planificar sus compras, lo hace en base a los descuentos que pueda tener”. Recordó, por otro, lado qué otra alternativa las tienen “algunas tarjetas de crédito que ofrecen descuentos particulares algunos días en la semana o en el mes. Eso es particular de cada banco, les van avisando a sus clientes por mail y muchas veces ni nos enteramos que están dando una promoción en particular para nuestro rubro”, comentó.

Para Benítez, el fenómeno de los descuentos con nuevas formas de pago comenzó hace poco o al menos la gente los empezó a usar masivamente hace pocos meses.

“Me parece que este año se potenció el uso. La que viene liderando los descuentos es Yacaré, que creció mucho. Al principio se la asociaba a que era sólo para empleados públicos, pero ahora la usa mucha gente. Eso se nota, que se fue adhiriendo más público”.

La empresaria recordó, además, que están llegando otras formas de pago muy innovadoras. “También hay tarjetas que funcionan con criptomonedas, ya hemos atendido a gente que las usa y por suerte utilizan el mismo sistema de registro que Visa o Mastercard. Así que funcionan perfectamente, no tenemos que hacer nada extra para su registro”.

Apuntó finalmente que ofrecer varias alternativas es un trabajo extra para los comercios y no siempre se puede brindar esta posibilidad. “Me ofrecieron trabajar con una tarjeta de criptomonedas en particular, pero todavía no lo hacemos porque es un poco problemático su registro. Tendríamos que modificar el software administrativo para hacer más lugar. Ya es complicado trabajar con seis o siete formas de pago diferentes. Para un negocio pequeño es muy difícil ofrecer varias alternativas de cobro”, explicó.

Desde el negocio también se recordó que un aspecto muy importante para poder ofrecer más servicios de pago es tener buena conectividad, algo no tan fácil en Misiones. “A veces está la intención de ofrecer más comodidad para que los clientes nos paguen, pero chocamos con que hay muchos cortes de luz y la conectividad se complica. Hay gente que se puede enojar porque la acreditación demora, pero es parte de nuestra realidad. Igualmente se viene mejorando mucho en el manejo de las billeteras virtuales”.

Descuentos importantes

Desde algunos comercios agregaron que los clientes priorizan el ahorro que pueden lograr con un medio de pago. Y es un aspecto muy consultado antes de realizar o concretar la compra. “Tenemos Mercado Pago y Modo, pero lo más usado es la promoción de lunes a miércoles del Ahora Misiones, que tiene un reintegro de hasta el 41% o un monto mensual de 10.000 pesos, eso la gente lo pide mucho porque hace la diferencia”, comentó Iván Benítez, de la tienda de indumentaria masculina Benedicto.

Agregó, en ta,nto que también hay promociones especiales que se aprovechan: “Con Modo vamos a tener una promoción especial con el Banco Nación la semana que viene (por la llegada del Día del Padre) y eso la gente ya lo está sabiendo”, agregó.

Desde un negocio de indumentaria femenina se coincidió que hay variedad de alternativas, pero lo más buscado es la financiación con el reintegro. “Lo más usado es el Ahora Misiones, se pide por el reintegro. que es importante. Después, también tuvimos casos de gente que usó la tarjeta del Club El Territorio porque le hacemos un descuento del 20% sobre el precio final, es también una opción para comprar”, explicó Cintia Oliynek de la tienda Insólita.



Club para ahorrar y para regalar

Otra posibilidad de obtener ahorros se da con las tarjetas de fidelización de clientes. Un ejemplo de estos instrumentos se da con los descuentos o bonificaciones que obtienen los poseedores de la tarjeta del Club El Territorio. Con el plástico hay variados comercios que ofrecen bonificaciones especiales. Según se explicó desde el programa de beneficios, algunos de los rubros con uso frecuente de la tarjeta son gastronomía, supermercados y rotan en algunos sectores cómo pinturerías que ofrecen descuentos importantes.

En general los ahorros más llamativos están rondando entre el 20 y el 30%.

Para quienes buscan ofertas, desde Club El Territorio recordaron que hay constantes actualizaciones en el sitio y se recomendó presionar F5 cuando se navega por la página www.clubelterritorio.com.ar.

Se destacó especialmente que hay variados rubros que en oportunidad de la llegada del Día del Padre están renovando sus promociones con descuentos especiales.





