Johnny Depp cumplió 59 años y los celebracon gratitud

viernes 10 de junio de 2022 | 6:00hs.

“A todos los que me apoyaron leal e inquebrantablemente: Hemos estado juntos en todas partes, lo hemos visto todo. Caminamos juntos por los mismos lugares. Hicimos lo correcto juntos y fue porque ustedes se preocuparon por eso. Y ahora, seguimos adelante todos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, me reduzco a la nada para agradecerles, porque no alcanza con decirles gracias. Así que gracias. Los amo y los respeto”.

El mensaje tiene unos días y Johnny Depp lo compartió en su cuenta de Instagram junto a un video que lo muestra llegando a los tribunales de Virginia entre miles de fans que sostienen carteles a favor del actor y corean su nombre e inclinándose ante el público que lo aplaude en un recital en Inglaterra la semana pasada.

Ayer, el actor cumplió 59 años y los celebró feliz y rodeado de sus afectos. Además, se prepara para nuevamente incursionar en el mundo del cine, con varios proyectos y propuestas que trascenderán en pocos días.