Madre de adolescente desaparecido en San Ignacio hace ocho meses implora ayuda

jueves 09 de junio de 2022 | 4:00hs.

Ocho meses pasaron desde la desaparición de un joven en San Ignacio. Leonardo David Capli (15) se ausentó de la casa de su hermana mayor el 30 de septiembre de 2021 en la mencionada localidad y nunca más supieron de él.

Salió a pescar con quienes “él creía que eran sus amigos”, según expresó a El Territorio su madre, Angelina Giménez (43). “Digo que él creía que eran sus amigos porque no eran chicos confiables”.

“El día que desapareció, uno de esos chicos pasó por la casa de mi hija a buscarlo para ir a pescar. Es más, hasta le dijo que se apure, según contó mi hija. Salieron y desde ese día nunca más volvió”, sentenció.

Agregó que intentó comunicarse con el muchacho y con su madre, pero no recibió respuestas. “La madre me bloqueó, o sea, no entiendo por qué lo hizo, ya que nadie está libre. Ese chico salió con Leo y quizás sepa qué pasó”.

Desde aquel momento, la madre del adolescente vive en la incertidumbre de no saber dónde se encuentra, qué le pasó o si su hijo está vivo. Angelina aseguró que realizó la denuncia sobre su desaparición en la comisaría de San Ignacio y, posteriormente, le comunicaron que el caso pasó al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.

Sin embargo, la mujer continúa viviendo con la ausencia de su hijo. “Siento que ya ni siquiera tengo derecho a ser feliz, me niego a sonreír porque cuando lo hago, pienso en lo que puede estar pasando con mi hijo. Es algo que no le deseo a nadie”, lamentó.

Angelina no baja los brazos en la busqueda de su hijo. Fotos: María Rosa Fernández

“Cuando pasó lo de Josías me llegó mucho ese caso, fue tremendo, ya que temo que a mi hijo le haya pasado lo mismo. A veces creo que porque desconozco las leyes, porque no tengo contactos, no tengo dinero o porque somos oleros es que no le dan importancia a la desaparición de mi hijo”, expresó con evidente incertidumbre y angustia.

“Juro que vivir esto es estar muerta en vida, uno pierde todas las emociones lindas, es como que nada más importa, el dolor y la tristeza desgarran por dentro cada día”, soltó.

En relación a la búsqueda, Angelina asegura que no sabe si efectivamente lo están buscando aunque las fuerzas a cargo de las pesquisas afirman que sí.

“Hace unos meses salió una publicación falsa que decía que habían encontrado a mi hijo, fui urgente a la Comisaría de la Mujer y no era verdad”.

“Me dijeron que era información falsa y en el Juzgado de Jardín América no tenían ninguna información. Ordenaron continuar la búsqueda, pero nunca he visto que esa búsqueda se haga realidad”, relató y reiteró que ella no hace otra cosa que recurrir a la policía y al juzgado porque desconoce qué otros pasos hay que dar.

Este matutino consultó sobre el caso a fuentes de la Policía de Misiones de la localidad de San Ignacio y los uniformados aseguraron que el expediente está en el Juzgado de Jardín América, que se tomaron varias declaraciones y todo está judicializado. Además, indicaron que al adolescente lo siguen buscando.

“Necesito saber de mi hijo, necesito que lo busquen, que se investigue a fondo y si no quieren hacerlo, que me digan dónde debo ir para que hagan lo que tienen que hacer, que se juzgue menos y se haga más”, apuntó Angelina.

En el contexto de búsqueda y desesperación, la madre de Leonardo comentó que mucha gente juzga a su hijo porque, según comentarios, él consumía estupefacientes.

Al mismo tiempo, se pregunta si es el único que consume y de ser así, tenía relación con el grupo que también lo hacía.

Por su parte, aseguró que nunca lo vio consumir y lo describió como un joven activo al que le gustaba salir a pescar además que con ella tenían buen trato y era muy dulce.

“A veces sueño que llega y me dice ‘Hola, má’ u ‘Hola, gorda’, ya que así me llamaba cariñosamente. Me abraza y me dice que se tiene que ir de nuevo. Lo sueño lindo, impecable, me despierto y es muy fuerte el dolor que siento en mi corazón”, finalizó.