Seis meses de prisión para ex intendente de Garaví

jueves 09 de junio de 2022 | 6:03hs.

El ex jefe comunal de Garaví, departamento de Santo Tomé Corrientes, Erasmo Chukel fue condenado el pasado 12 de mayo a seis meses de prisión por el abuso sexual de una niña de 12 años.

La denuncia fue radicada por la madre de la pequeña en la Comisaría del Menor y la Mujer en Gobernador Virasoro en el año 2017.

La mujer colaboró con evidencias claves y la niña, quien hoy tiene 17 años, relató en Cámara Gesell lo ocurrido con el hombre a quien conoció por ser familiar de quien era su pareja de ese entonces.

El fiscal Víctor Facundo Daniel Cabral elevó la causa a juicio y, en una sola audiencia, los jueces María Alejandra Petrucci de Oharriz, Rodrigo López Lecube y Manuel Horacio Pereyra del Tribunal Oral Seis de Santo Tomé condenaron al ex intendente a la pena de seis meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple de una menor.

En el expediente de la causa contra el ex alcalde de Garaví cuyo mando duró hasta 2021, ocasión en la que fue reemplazado en el cargo por su hija Paola Chukel, se encuentra la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el informe psicológico que acreditó el impacto traumático de lo ocurrido en ella y las anotaciones de su propio diario íntimo.

Esas pruebas presentó la madre de la menor en la comisaría cuando denunció a Chukel. Allí, la víctima había escrito de puño y letra una situación con el hombre de 50 años que alertó a la progenitora, y también encontró en su teléfono mensajes que el acusado le enviaba a la niña.

En el diario íntimo, la víctima dijo haber sentido “asco” por haber besado a Chukel, que estaba de visita en su casa. “Ahora me jode y yo no le quiero ni ver. Es horrible: él tiene 50 años y yo tengo solamente 12, y cuando le besé no sabía qué estaba haciendo y me re arrepiento. Le odio también”, decía en otro tramo de su escrito.

La niña ratificó todas las acusaciones en la Cámara Gesell, y agregó que el ex jefe comunal y dirigente de ECO Cambiemos la acosaba. Y los jueces consideraron que lo descrito en su diario íntimo constituía una prueba contundente de la veracidad de la denuncia.

La defensa de Chukel, encabezada por Tomás Silvano, intentó la absolución de su defendido, afirmando que decir “lo besé” podría significar un beso en la mejilla, y que su defendido haya tocado la pierna de la niña “no podía considerarse abuso”. Todo lo expuesto fue desestimado por la justicia.

La fiscal de juicio Anahí Tabacchi consideró que se pudo confirmar el comportamiento abusivo de Chukel sobre la menor, y pidió una pena de seis meses de prisión, de cumplimiento en suspenso que, finalmente, el tribunal accedió. Se trata de la pena mínima para este delito que, sin agravantes, prevé penas de hasta cuatro años de prisión.

Chukel, quien se dijo inocente y evitó declarar, aseguró al momento de la acusación que la denuncia tenía un trasfondo político.

Sentencia

Los magistrados consideraron que la condena debe cumplirse bajo la modalidad de ejecución condicional “atento la personalidad moral del imputado, no advirtiéndose mayor peligrosidad en el mismo más allá de lo ya enunciado, a las características del ilícito cometido y a que debe preservarse del cumplimiento efectivo de la pena en establecimientos penitenciarios en caso de primera condena teniendo en cuenta las gravosas consecuencias deteriorantes de la prisionización”.

Se le ordenó a Chukel, además, fijar un domicilio que no podrá variar sin dar aviso por dos años. Deberá abstenerse a consumir bebidas alcohólicas y concurrir a lugares de expendio o consumo de alcohol. También tendrá que presentarse cada tres meses a un control frente a personal policial y evitar todo tipo de contacto y acercamiento con la víctima.

Por otro lado, los magistrados indicaron que la chica, próxima a cumplir los 18 años, continúe con asistencia de la Asesoría de Menores de Virasoro para asegurar que cuente con apoyo psicológico y habitacional, y garantizar su escolarización.