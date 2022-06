“Black Adam”: The Rock por fin tiene su propia película de superhéroes

jueves 09 de junio de 2022 | 6:00hs.

Pasaron tres años desde que Warner Bros anunció la película centrada en el personaje de Black Adam, el eterno rival de Shazam, cuando se estrenó la dirigida por David F. Sandberg.

Desde ese momento, entre la pandemia del Covid-19, los problemas en la industria cinematográfica y los conflictos internos en Warner Bros. con el DC Universe, finalmente ayer se lanzó el primer trailer oficial de la película protagonizada por Dwayne Johnson.

Más de una década de preparación en la que el propio actor, hoy uno de los nombres que corta tickets en la industria cinematográfica, se propuso para el personaje que quise llevar adelante este proyecto como un sueño personal.

Finalmente el actor conocido como La Roca logró su cometido y en octubre se podrá ver en el cine la historia de Black Adam, su trágico trasfondo y la presentación de algunos de los personajes de la Sociedad de la Justicia de América.

El tráiler comienza con la aparición de Doctor Fate de Pierce Brosnan y un adelanto de lo que veremos en Black Adam.

Sin dudas, la película fue pensada para expandir el universo de DC y no solo para el personaje central. De nuevo con el tráiler, el mismo presenta los orígenes del villano con varias participaciones del Fate de Brosnan sobre el místico superhéroe de DC y por qué tardó 5.000 años en volver a la Tierra. “Fui un esclavo hasta que morí”, revela la voz de Johnson y agrega: “Entonces renací como un dios”.

Poco probable que Black Adam sea el único protagonista de la película ya que aparecen Hawkman (Aldis Hodge) y Atom Smasher (Noah Centineo) además de Dr. Fate. Seguramente la película se tenga más sorpresas y la aparición, aunque sea mínima, de Shazam. También cabe aclarar que parece existe una grave amenaza que mueve al personaje de Brosnan a reunir a la Sociedad de la Justicia de América.

Este ambicioso spin-off de Shazam (una de las películas más exitosas de DC-Warner), finalmente tendrá a The Rock luciendo su traje, sus músculos y por fin como el antihéroe creado por C. C. Beck y Otto Binder. Sin dudas es uno de los grandes estrenos del año en la industria de las adaptaciones comiqueras.

Dirigida por el catalán Jaume Collet-Serra (La huérfana, Jungle Cruise) y con un guión de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani, la película la completa un enorme cast compuesto por Sarah Shahi como Adrianna, Marwan Kenzari como Ishmael, Quintessa Swindell como Cyclone, Bodhi Sabongui como Amon, y Pierce Brosnan como Dr. Fate.