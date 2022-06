Graduados molestos por alcance de su título

jueves 09 de junio de 2022 | 6:04hs.

Más de 400 graduados de la Licenciatura y Profesorado en Educación de la Facultad de Humanidades de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam publicaron una carta abierta en las redes sociales sobre los problemas que están teniendo para ejercer a raíz de complicaciones con el alcance y la validez de su título, que les impide trabajar en la provincia.

Son profesionales graduados previamente de otras carreras de Humanidades y de otras facultades. Se cuentan de la Licenciatura en Turismo, Antropología, Comunicación Social, Trabajo Social, Abogacía y Diseño Gráfico, entre otros.

“Lamentablemente desde ese momento nos encontramos con obstáculos desde la Junta de Clasificación y Disciplina de la provincia, quienes no reconocen nuestro título que cuenta con validez nacional”, dice el escrito.

Expusieron además que desde la Facultad no intervinieron ante el Consejo General de Educación (CGE), para pelear por los derechos de sus graduados.

No obstante, desde el CGE explicaron que la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia no aceptó la validez de los títulos de los graduados que tenían como base un estudio que no estaba relacionado a la educación.

Es que cuando Humanidades, presentó al CGE la propuesta académica de la Licenciatura y Profesorado en Educación, la condición era que esté destinada a profesionales del área, es decir docentes o profesores, para que sea un estudio complementario. Pero se terminó permitiendo la inscripción a cualquier graduado no ligado a la educación.