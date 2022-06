Pese a toda adversidad, logró el deseado título universitario

jueves 09 de junio de 2022 | 6:04hs.

Lo que parecía imposible se cumplió. En un contexto de necesidades económicas urgentes, la formación universitaria es a veces algo con lo que ni siquiera se sueña.

Pero el caso de Franco Silva Viera (23) es un faro en medio de tanta adversidad. El joven montecarlense es el primero de su familia en culminar la facultad. En los últimos días terminó su formación como Guía de Turismo en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

Para lograr el objetivo accedió a una beca municipal, de la Unam y destacó que le fue de gran ayuda el Boleto Educativo Gratuito (BEG) y el Progresar. Pero también debió hacer trabajos temporales para generar más ingresos.

“Soy de un barrio de bajos recursos y marginado. Creo que no somos una familia con muchas carencias a comparación de cómo viven otros grupos familiares en mi barrio. Inicié la carrera en 2018 y me recibí el 31 de mayo de 2022”, contó Franco y agregó: “Durante las vacaciones de invierno y verano trabajaba en temporada para poder pagar los viajes que realicé en la carrera”.

El lugar al que hace referencia y donde vive hace 17 años es el barrio Malvinas, una zona populosa de Montecarlo donde habitan familias relocalizadas, intrusadas y donde hay viviendas sociales del Iprodha. La mayoría de los vecinos son changarines o trabajadores temporales.

Por ello, el caso de Franco resalta entre los otros y sus cuatro hermanos no ocultan la alegría y orgullo que sienten. Mientras que sus padres, ella empleada doméstica y él albañil, explotan de felicidad.

“Quiero destacar que cuando tuve la oportunidad de estudiar no la desaproveche, porque sabía que no iba a tener una chance igual”, sostuvo el joven que durante su formación vivió en el albergue municipal que Montecarlo tiene en Posadas.

“El albergue me dio la oportunidad de tener un lugar cómodo y confortable para poder estudiar, vivir y desempeñarme en la vida universitaria. Era imposible que mi familia pudiera pagar un alquiler. Mi hermano estuvo un año estudiando pero dejó y actualmente mi hermana está iniciando una carrera universitaria, todos pudimos llegar a estudiar gracias a la beca de albergue”, explicó.

Como todo nuevo profesional Franco tiene sueños. “En un futuro me gustaría trabajar en grandes áreas protegidas como la Reserva Iberá o el Parque Nacional Iguazú, contribuyendo desde mi lugar a la conservación ambiental, que creo que es uno de los principales problemas de la actualidad y de lo cual no nos hacemos cargo”, contó.

“También quiero seguir formándome académicamente en ámbitos que fortalezcan lo que ya aprendí, en estos momentos estoy iniciando la Diplomatura en Gestión Ambiental”, comentó sobre su presente.

“Para mí y mi familia es un logro muy grande, espero no ser el único en tener un título. Creo que lo importante es motivar a los demás para que se animen y puedan estudiar. También estoy muy contento ya que es mi primer importante logro académico”, sostuvo.

Si bien la carrera que eligió dura tres años, la cuarentena por el Covid-19 le retrasó algunas cursadas y prácticas.

“El comienzo no es fácil, no tener quien te guíe para hacer trámites, no conocer a nadie. Pero todo se aprende. Lamentablemente hay chicos que no se adaptan y dejan la carrera y vuelven a sus casas. Todo cuesta, pero yo creo que las oportunidades se dan una sola vez”, finalizó.