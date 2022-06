Bariloche: encontraron los cuerpos de los dos turistas

jueves 09 de junio de 2022 | 6:02hs.

Los cuerpos de los dos turistas uruguayos que eran buscados luego del alud que ingresó a un hotel de San Carlos de Bariloche fueron encontrados ayer por los rescatistas, según se confirmó oficialmente desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino, en tanto funcionarios municipales brindaron detalles del operativo mientras algunos huéspedes se quejaron por lo protocolos de atención y seguridad desplegados a partir del hecho.

“A las tres de la mañana los rescatistas hallaron los cuerpos de los dos turistas de procedencia uruguaya que fueron intensamente buscados desde que se produjo el siniestro. Los cuerpos fueron derivados a la morgue para la realización de la autopsia”, informó ayer a través de un comunicado de prensa el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Con el hallazgo de estos cuerpos dentro de una de las habitaciones del hotel, suman tres las personas que murieron por el alud, mientras que otras tres permanecían ayer internadas en un hospital de la ciudad.

Según trascendió, los fallecidos son Víctor González Giovanelli, su hermana Alba González Giovanelli y el esposo de la mujer, Orlando Casella, quienes se encontraban en habitaciones contiguas.

El primero de los fallecidos fue encontrado ni bien se produjo el siniestro, ya que su mujer es una de las personas heridas que se encuentra internada “fuera de peligro” en el hospital Ramón Carrillo, y los otros dos cuerpos fueron hallados recostados en la cama de la habitación.

La pareja encontrada era de Uruguay y realizaba un viaje familiar como parte de varios que habían organizado tras haber ganado la lotería.

No se han conocido aún las hipótesis de análisis de los hechos que llevaron a estos desprendimientos de tierra, barro, árboles y piedras, en una zona extremadamente sensible dado su ángulo de inclinación, y la naturaleza de la vegetación que la habita, y, por el momento, no trascendió información del expediente judicial que comenzó a tramitar para investigar las causas del siniestro.