Imitador de Michael Jackson fue confundido con Felipe Pettinato y recibió una golpiza

miércoles 08 de junio de 2022 | 22:30hs.

El reconocido imitador de Michael Jackson, Leo Blanco, fue insultado y golpeado luego de ser confundido con Felipe Pettinato, acusado de asesinar a Melchor Rodrigo el pasado 20 de mayo. El joven utilizó su cuenta de Instagram para denunciar la terrible agresión que sufrió en la calle. “¡Recibí ataques y podría volver a suceder!”, advirtió y relató su desagradable experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Blanco (@leoblanco1)

Blanco dijo que lo confunden con el hijo del conductor desde el comienzo de su carrera, ya que ambos homenajean al músico estadounidense, “pero nunca había pasado de una anécdota graciosa”, aclaró en el posteo que publicó este martes por la noche.

“El viernes pasado fui a una consulta médica y las miradas en la calle no me soltaban... algunos me decían ‘Pettinato’ y otros murmuraban: ‘¿No estaba internado?’”, sostuvo el imitador de Michael Jackson y dijo que la agresión ocurrió este lunes por la tarde, en la estación de Once, en el barrio porteño de Balvanera. Según su relato, un hombre le dio un codazo y lo increpó.

“Fui con mi pareja a la estación de Once para que ella tomara un micro hacia su ciudad, dejé el auto a dos cuadras y encaramos para allí. Antes pasaríamos por los baños. Hicimos metros caminando y un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’, como si eso fuera un insulto”, contó Blanco.

Como si fuera poco, en otra parte de la estación un hombre “alto y grandote” le pegó en el brazo. “Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, con el que yo estaba fumando, me lo dobló y con su mano me estrujó la mano y muñeca apagando el cigarrillo, lastimándonos a ambos. Mientras hacía eso me decía la frase ‘vas a aprender’”, aseguró el artista.

Blanco contó que sufrió un ataque de pánico y se refugió en el baño, donde se topó con varios hombres que “ya sin vergüenza” hablaban sobre él en voz alta. “Es un baño enorme donde suele haber mucha gente. Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta: ‘¿Vos no estabas preso?’. Y se respondían: ‘No, a este lo internaron por loquito’”, aseguró y dijo que más allá de que intentó hacerles entender que él no era Pettinato, no le hacían caso. “Seguían en la suya”, dijo.

“Del pánico que pasamos, con mi pareja debimos volver al auto y cambiar de planes. ¡La gente tiene mucha ira!”, se quejó el artista y dijo que está “aterrado” porque el señor que le pegó podría haberle “clavado algo”. “Y todo porque vio el caso de Felipe en la tele. ¿A dónde hemos llegado?”, se preguntó el imitador.