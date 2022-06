Registro Provincial de las Personas: hay más de nueve mil documentos de identidad que no fueron retirados

miércoles 08 de junio de 2022 | 15:11hs.

Desde el registro Provincial de las Personas dieron a conocer que en Misiones hay más de nueve mil DNI que se encuentran en guarda y no fueron retirados por las personas que lo requirieron. Asimismo dieron a conocer que luego de dos años, los carnets que no se retira vuelven al Registro Nacional en Buenos Aires.

“Los DNI se tramitan en cualquier delegación del Registro de las Personas o en cualquiera de los operativos que andan dando vueltas por toda la provincia y tiene un costo de 300 pesos”, manifestó Paula Echeverría, titular del registro provincial.

Cabe señalar que cada lunes la entidad publica una agenda semanal para que los ciudadanos sepan dónde estarán los operativos en los cuales además del documento de identidad se pueden tramitar actualizaciones del DNI y pasaportes entre otras cosas.

“Tenemos ingresos de solicitudes diarias bastante importantes en cuanto a la solicitud del DNI; en lo que va del año ya hemos registrado unos 66.600 trámites de documentos de identidad iniciados”, señaló la funcionaria.

En cuanto a los DNI en gurda agregó “son aquellos documentos que se toman los trámites, llegan a los domicilios por intermedio del correo y si no son recibidos luego de las tres visitas en el domicilio son depositados en la sede del registro. Desde el momento en que ingresó al edificio queda allí a la guarda para ser retirados durante dos años. Luego de ese tiempo se devuelve al Registro Nacional a Buenos Aires”.

Según estadísticas del propio registro tomadas en las últimas elecciones a lo largo y ancho de la tierra colorada hay 9.437 DNI que aún no fueron retirados. “Es el dato que tenemos conforme a las últimas elecciones en donde las personas deberían pasar a retirar sus documentos para votar, pero no lo hicieron”, explicó Echeverría y cerró diciendo “la verdad es que se desconoce los motivos por lo cual la gente no lo retira, quizás es porque pueden seguir usando el carnet viejo”.