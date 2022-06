Santo Tomé: incertidumbre por el impacto que puede generar la soja en mal estado enterrada en el basurero municipal

miércoles 08 de junio de 2022 | 9:58hs.

Se trata de alrededor de 45 toneladas de soja en mal estado, en la localidad la incertidumbre pasa por el impacto que pueda llegar a generar tanta cantidad de mercadería a cielo abierto.

Por otra parte, se estima que lo perdido significa una pérdida económica de 18 mil dólares por equipo, y hay casi 60 equipos (camiones con 30 mil kilos). Hay equipos que están hace dos o tres años varados en Gendarmería, y afirman que el olor que emanan es insoportable. Se desconoce, hasta ahora, las consecuencias que generará el hecho de enterrarlos en el basurero municipal a cielo abierto.

El jefe de la Agencia Santo Tomé del Inta, Marcelo Storti, señaló que existe una mesa agropecuaria que se formó a raíz de la emergencia agropecuaria que se decretó en la provincia, en primer lugar por la sequía, y luego por los incendios. Está integrada por varias instituciones: universidades, Inta, Ministerio de Producción, el Gobierno, entre otras. “Se logró mediante esa mesa que la justicia ceda al Ministerio de Producción o a esa mesa interinstitucional que se formó, la soja incautada en el territorio con los procedimientos”, señaló Storti.

“A raíz de eso, como acá en Santo Tomé hay una agencia Inta, nos solicitaron desde esa misma mesa, que acompañemos a los técnicos que vienen de la empresa, que se llama ‘Ibaté’, una empresa que elabora alimentos balanceados. Nos pidieron que acompañemos, y colaboremos para realizar el muestreo de todos los equipos, o de todos los camiones, que estaban retenidos en Gendarmería. Había casi 60 camiones, de los cuales solo cinco fueron muestreados, es decir, una vez que se abren las lonas se ve el estado de la soja a simple vista, y después se sacan muestras”, explicó.

“Contó que cuando a simple vista ven que hay putrefacción, que hay ratas vivas o muertas, o excrementos de ratas, directamente ese material se da de baja el equipo entero; porque hay muchos agentes patógenos que pueden generar un problema a los productores. Se relevaron solo cinco que reunían buenas condiciones a la vista, y todavía no tenemos los resultados, digamos, de esa soja. ¿Qué pasa? La soja no es un buen alimento para los animales, de hecho más de 700 gramos una vaca adulta no debería consumir. Animales monogástricos y terneros, animales más livianos, tendríamos que tratar de que no lo consuman, hay que desactivar la soja, el grano, eso se desactiva con temperatura, hay que cocinarlo. Entonces se torna un poquito tedioso como para poder utilizarlo a nivel productivo. Por eso se optó por ver una empresa que esté dentro de la provincia que haga alimentos balanceados”, relató.

Otro problema que tuvieron es sobre que en las localidades cercanas no hay una industria que desactive soja. Hay que llevar los equipos a Chaco, y la desactivación se puede hacer con soja en buenas condiciones, solamente, o se echa a perder todo el cargamento de los silos.

Respecto al cargamento que encontraron en mal estado, Storti dijo desconocer el protocolo a llevar adelante. “Sé que hasta hace un tiempo se llevaba a la provincia de Misiones y se incineraba ahí. Hasta hace poco tiempo. Y ya no permitieron que se mande para allá. La idea es ver que se puede hacer con los Municipios, tengo entendido que hay cierta voluntad de los municipios para hacer algo. De lo que sí estoy seguro es que esa soja así como está, no está en condiciones…”, advirtió.

Explicó que “un camión trae 30 mil kilos, eso es un equipo de soja. Hay más de 50, hay un montón de toneladas de alimento que podría procesarse. Hablamos de 1 millón 500 mil kilos. Es bastante”.

No obstante, dijo que “hay camiones que están desde hace un año, o dos años, y las ratas olfatean y suben, rompen las lonas, llueve, se pudre la soja, y complica porque a nivel local porque en Gendarmería, en el sector donde están los camiones, hay un olor nauseabundo de orina, de excremento, de putrefacción del producto y de los animales, las ratas que se mueren adentro de los acoplados.

Respecto a la actuación de la justicia federal, Storti afirmó que “sería bueno que los camiones que pasan con soja pasen directamente, y que en una semana estén en su planta de tratamiento, y evitar lo que está pasando. Hoy la soja está 600 dólares, son 18 mil dólares por equipo. Son un montón de cuestiones que van desde el desperdicio de recursos de toda índole, económico, productivo, de gente, es un desperdicio muy grande”.

En este sentido, recordó que hace cuatro meses fueron a sacar muestras a ocho equipos, y dieron buenos resultados. “Por cuestiones legales salió la autorización de entrega, de devolución de los camiones, de los vehículos digamos. Los estudios de la carga demoró de 10 a 15 días, no tenía ningún problema la materia prima, pero cuando se vino a ver de nuevo habían pasado días de más, y la soja no sirvió más, ya estaba podrida”, remarcó.

Respecto a la posibilidad (que ya se concretó días atrás) de que el Municipio autorizó que se entierre la soja en el basurero municipal, Storti afirmó “no sé qué efecto puede llegar a tener. No soy experto en el tema. Pero largar 60 equipos de alimentos a una fosa… no sé. Espero que tomen los recaudos, que se vea el tratamiento que habría que darle a ese desperdicio, digamos. Habría que asesorarse con algún especialista en estos residuos, para ver qué más conviene hacer”.

