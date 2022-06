Persiguió a un ladrón y pudo recuperar un celular robado

miércoles 08 de junio de 2022 | 6:00hs.

Manuel Villalba, un motoquero youtuber, persiguió a un ladrón que había robado el celular a una joven en un colectivo. Después, alcanzó al transporte público y se subió a devolver el teléfono a su dueña. Villalba notó que había un hombre corriendo por la calle

y lo siguió porque le pareció sospechoso. Todo quedó registrado en un video que se volvió viral y superó las tres millones de visitas.

Al ver que lo seguían, el ladrón tiró el celular a la vereda y el motociclista lo agarró. Luego, con la ayuda de un vecino, descubrió que había sido un robo en un colectivo 46, por lo que comenzó a seguir a un interno de esa línea.

Cuando lo alcanzó, se subió y se lo devolvió a Micaela, la víctima del robo. La mujer comenzó a festejar y corrió a abrazarlo y agradecerle, mientras el resto de los pasajeros aplaudían al sorprendente héroe.

El robo ocurrió hace unos días, en el barrio de Parque Patricios, en la avenida Amancio Alcorta.

Cuando Villalba subió el video, dejó una breve descripción detallando lo que había sucedido: “Hacía mucho que no me subía a un colectivo, y no esperaba que me aplaudan. Fue todo una locura.

Se que estaba mal yendo en contramano por la vereda, pero me salió inconsciente devolverle el celular a la dueña. Ojalá que algún día cambie la realidad en donde vivimos”.