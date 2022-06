Socios denuncian penalmente a la administración de la Celo

miércoles 08 de junio de 2022 | 1:46hs.

Se presentó ayer una denuncia penal por presunta comisión del delito de fraude en la administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo). Representa un capítulo más en la compleja situación en la que se encuentra la entidad eléctrica, tras haberse embargado las cuentas bancarias y luego de que Energía de Misiones se hiciera cargo de las cajas de recaudación por orden judicial y en el marco del reclamo de deudas millonarias.

Al respecto, ayer el vicepresidente de la Celo, Jorge Duarte, indicó que la denuncia proviene de la lista Celeste que dirige Mattos y es opositora a la actual conducción.

Justamente, Néstor Mattos -según Duarte-, ex consejero y en representación de varios socios de la Celo y de la lista Celeste, denunciaron penalmente a los administradores de la entidad. La presentación se hizo en la víspera con el patrocinio del abogado Claudio Moreira.

El abogado indicó que son delegados de la Celo que no habían aprobado el balance y “vienen señalando algunas irregularidades serias que compromete a la Celo”.

Recordó que las observaciones se vienen realizando “desde el Balance que lo observaron y no lo aprobaron, más una serie de irregularidades, más los cortes por falta de pago”. Pero según el abogado, la situación que “colmó la paciencia” es la contratación reciente de 17 personas de manera unilateral. “Curiosamente, la mayoría de los nombrados tienen afinidad directa con algunos miembros del consejo de administración”, observó.



El pedido de los socios

Los socios en la presentación judicial, requieren a la justicia que se investigue la presunta comisión del delito de fraude en la administración de la Celo.

De acuerdo a los denunciantes, tales irregularidades se “habrían perpetrado presentando estados contables, balances y demás documentación con ocultamiento de la verdadera situación patrimonial actual de la empresa cooperativa y que la misma podría haber ocultado beneficios personales en la persona de su presidente Pedro Andersson”.

La presentación se hizo efectiva ayer ante la Fiscalía de Instrucción 2 de Oberá.

Los socios denunciantes incluyen en el supuesto desfalco tanto al titular de la Celo como al vicepresidente Jorge Duarte, y al tesorero Alfredo Rockembach, entre otros.

Consultado al respecto, Duarte sostuvo que no tienen nada para ocultar y que analizan convocar una asamblea general para explicar a los socios de la situación.



Sobre la situación actual

Como se viene informando, Energía de Misiones se hizo cargo de las cajas por disposición de la justicia, además de realizar una auditoría por la deuda que la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) mantiene con Energía de Misiones.

El vicepresidente de la Celo, Jorge Duarte, consultado sobre la situación judicial, indicó que ayer “estuvieron trabajando en el escrito” para hacer la presentación desde la Celo en especial por la cuestión de fondo.

Por un lado, indicó que fueron notificados primero sobre el embargo de la caja y ayer, sobre el tema de fondo, en cuanto a la deuda. Al respecto señaló “tenemos un plazo de quince días para la presentación”.

A su vez, detalló que de parte de Energía de Misiones “vienen todos los días a llevar el 50% de lo facturado en concepto de energía eléctrica”.

Argumentó que “otras cooperativas están en similar situación” y que continuarán en la postura de defender la Celo: “Si debemos dar un paso al costado, será a través de las elecciones”, concluyó.