Demi Lovato volverá al país para actuar en Buenos Aires

miércoles 08 de junio de 2022 | 6:00hs.

Tras una espera de ocho años para volver a verla en escenarios argentinos, la artista norteamericana Demi Lovato actuará en el recinto porteño del Movistar Arena el 9 de septiembre como parte de la gira mundial “Holy Fvck”.

El tour planetario de Lovato se basa en el disco “Holy Fvck”, su octavo álbum que se anuncia como el más transgresor de su obra y cuyo lanzamiento ocurrirá el 19 de agosto, un proyecto en el que viene trabajando hace un buen tiempo.

Pero para esta cuarta visita a la Argentina, la actriz y cantante no pasará por alto canciones de impacto mundial como “Skyscraper”, “Sorry Not Sorry” y “Cool for the Summer” que exhiben la versatilidad de su sonido atravesado por la mezcla de elementos de pop, R&B, rock y soul con el que obtuvo más de 30 mil millones de reproducciones solamente en Spotify.

Las localidades para el concierto de Lovato saldrán a la venta el próximo viernes 10 a las 10 en el sitio del estadio del barrio porteño de Villa Crespo.