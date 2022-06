Luego de 100 días desaparecida se presentó la menor obereña

martes 07 de junio de 2022 | 6:03hs.

En su edición de la víspera, El Territorio publicó detalles de la desaparición de Milagros Micaela K. (17), quien el pasado 26 de febrero se ausentó de su casa en el barrio Villa Cristen, de Oberá, y durante cien días no hubo noticias sobre su paradero.

Ante la repercusión que tuvo la cobertura de este matutino, en la misma mañana de ayer la adolescente se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Posadas y confirmó que está bien, que salió de su casa por propia voluntad y que no tiene intenciones de regresar a la casa de su abuelo, con el cual residía.

De todas formas, por tratarse de una menor de edad, el juzgado interviniente ordenó su traslado a Oberá y su alojamiento en el Hogar Mitaí, dependiente de la Municipalidad y destinado para niños y adolescentes judicializados.

“Una comisión de la Comisaría de la Mujer la buscó de Posadas, se realizaron algunas diligencias legales y luego, como la chica expresó que no quiere regresar con el abuelo, quedó alojada en el Mitaí”, precisó una fuente del caso.

En tanto, anticipó que a partir de ahora se tratará de ubicarla con su familia ampliada.

Por el momento no se precisó dónde y con quién estuvo durante los cien días que su familia no supo nada de ella. Lo cierto es que apareció en Posadas.

Tampoco se determinó si viajó o no a San Pedro, el supuesto destino que indicó en una carta hallada por su abuelo a los pocos días de su desaparición.

Hasta entrada la tarde de ayer, el abuelo de la menor no había sido notificado de su aparición, tal como mencionó ante la consulta de este diario.

“No sé nada, pero ojalá que esté bien”, fue el escueto comentario del hombre.

Dejó una carta

Fue el abuelo quien denunció la desaparición de la chica y en los días posteriores la Unidad Regional II emitió sucesivos partes de prensa con datos tendientes a ubicarla, aunque con el correr de las semanas la difusión se fue diluyendo.

En tanto, en los últimos días vecinos y allegados a la menor reavivaron la búsqueda mediante las redes sociales, aunque hasta ayer no había novedades.

El viernes este diario se contactó con el abuelo y una tía de la menor, quienes reconocieron que no tenían ningún indicio sobre el paradero de la jovencita, más allá de una carta que habría dejado explicando sus motivos para irse.

El escrito de una carilla dice: “Perdón, pero quiero hacer mi vida, abuelo. Sabés que te quiero, siempre vas a ser mi abuelo. Pero me tengo que ir, quiero ser feliz. Quiero ser feliz de verdad, no aguanto más abuelo. Te dejo un abrazo, siempre vas a estar en mi corazón. Quedate tranquilo, voy a estar bien. Quedate tranquilo, voy a hacer mi vida, voy a estar bien. No me busques. No hagas escándalo, voy a estar bien de verdad, voy a hacer mi vida. Le pedí a Dios tener una familia, una familia de verdad y sé que él me va a escuchar. Él ve mi inocencia en esta situación. Dios no es injusto, abuelo, por eso tomo la decisión de irme y perdón por ser una carga para ti. Me voy a San Pedro”.

Y finaliza: “No sabía cómo decirte esto, abuelo, por eso te escribo. Sólo quiero ser feliz y hacer mi vida. Yo hubiera querido que las cosas fueran de otra manera, pero no se pudo. Perdón”.