Rusia condena a países que niegan el paso aéreo del canciller Lavrov

martes 07 de junio de 2022 | 6:02hs.

El Kremlin denunció un “acto hostil” de tres países europeos que cerraron su espacio aéreo al avión del jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, a quien le impidieron un viaje previsto a Serbia.

“Este tipo de actos hostiles contra nuestro país pueden provocar algunos problemas (...) pero no pueden impedir que nuestra diplomacia siga haciendo su trabajo”, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El propio Lavrov calificó de “inconcebible” y “escandalosa” la decisión de los tres países europeos (Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro).

Lavrov tenía previsto viajar a Belgrado para reunirse con autoridades de Serbia, uno de los pocos países europeos que se mantienen cercanos a Rusia tras el inicio de la invasión militar a Ucrania.

“Los países alrededor de Serbia cerraron el canal de comunicación al rechazar la autorización de sobrevuelo del avión de Lavrov que se dirigía a Serbia”, afirmaron las agencias de prensa rusas citando a la vocera del Ministerio, Maria Zajarova.

“La delegación rusa debería haber llegado a Belgrado para discusiones. Pero países miembros de la UE y la Otan cerraron su espacio aéreo”, indicó la vocera, de acuerdo con reportes de AFP y Sputnik.

Al mismo tiempo, la portavoz de la Cancillería rusa descartó que su país baje un telón de acero contra la UE.

“No se preocupen, no habrá un telón de acero, al menos por nuestra parte, es la UE quien está rodeando a Rusia con un cerco. Su error es que son ustedes demasiado egoístas, se creen el centro del mundo y que no hay otras naciones en el mundo aparte de ustedes. No tienen derecho moral a enseñarle nada a nadie”, acotó.





