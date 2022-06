Junio, mes a puro cine en las salas de la Tierra Colorada

martes 07 de junio de 2022 | 6:00hs.

Junio es un mes repleto de propuestas para disfrutar del mejor cine nacional y misionero en diferentes pantallas. Esta semana se renueva la oferta de las ocho salas Iaavim, presentando la exitosa comedia argentina Mi obra maestra, mientras que mañana a las 20 llega al Imax del Conocimiento Selva, película del director Iñaki Echeberria, producida y filmada en la provincia.

Además, durante todo el mes se podrán ver cortometrajes de realizadoras y realizadores misioneros en la plataforma Vivamos Cultura.

Con entrada libre y gratuita, las ocho salas asociadas al Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim), presentan esta semana otro gran largometraje argentino en el marco del Ciclo de Cine Nacional. Protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni, es una comedia donde la dupla de actores despliega toda su química. El ciclo comenzó la semana pasada con la proyección de La odisea de los giles en Posadas, Santa Ana, Capioví, Leandro N. Alem, Puerto Rico, San Pedro, San Vicente y Puerto Piray.

'Mi obra maestra' se verá en salas de la provincia.

En esa línea, María José Bilbao, exhibidora de larga trayectoria y responsable del Cine Club de la BPP, contó que desde hace varios años forman parte de la red de Salas Iaavim y destacó la propuesta de este nuevo ciclo de cine nacional con más de 34 películas de taquilla: “A nosotros como biblioteca de Posadas que ya somos un poco más conocidos nos encanta la posibilidad, me imagino para la gente del interior que no tiene otras salas, que tenga la posibilidad de acceder a un montón de títulos, me parece buenísima esta movida que están haciendo”.

Mi obra maestra se proyectará este miércoles, a las 20 en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069); el jueves las funciones son en Puerto Piray, a las 19 en la sala del Centro Cultural (María Elena Walsh 347); en Santa Ana, a las 19.30 en la Sala “Eduardo Mignona” de la Biblioteca Popular Sarmiento (Avenida Manuel Belgrano 450); y en San Pedro, en la Biblioteca Popular Thay Morgenstern (Avenida 25 de Mayo y San Martín). También con entrada gratuita se podrá ver el viernes a las 20.30, en el Cine Teatro Municipal San Martín de Puerto Rico (Avenida San Martín 1874), y el sábado, a las 18.30, en la Casa del Bicentenario de Leandro N. Alem (Sarmiento 75). En tanto, el domingo, habrá funciones en las Salas Iaavim de San Vicente y Capioví, que funcionan ambas en Casas del Bicentenario, iniciando en la primera localidad, a las 18 en Avenida Libertador 959 y, a las 20 en Avenida Padre Juan May y calle Guayca de la ciudad de Capioví.

Selva en el Imax

Mañana a las 20 se proyectará en la gran pantalla del Imax del Conocimiento la película misionera Selva y contará con la presencia de su director, Iñaki Echeberria.

Filmada en Puerto Esperanza y Wanda, producida por la Productora de la Tierra y con apoyo del Iaavim, cuenta el drama de un niño apodado Selva tomado como rehén por un grupo de mercenarios que combaten en una guerra sin sentido, en una realidad distópica.

La proyección será en el marco del ciclo Mandioca, cine hecho acá que busca presentar cortos y largometrajes filmados en Misiones con una proyección grande por mes, con entrada gratuita previa reserva.

Es coorganizado por Parque del Conocimiento, el Imax, el Espacio Incaa del Conocimiento, y el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones.

Gira Audiovisual

Por otro lado, durante todo el mes el cine misionero estará en lo alto ya que se podrán ver ocho cortometrajes producidos por realizadoras y realizadores de la provincia a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

La muestra misionera está compuesta por las obras: Curandera de Camila Acosta; Llamada inesperada de Walter Monzón; #SoloFans de Pablo Mattos; Diversa Misiones de Luis Garcete; Lo que le tocó a Remo de Malena Reynoso; Los Planos de Leandro Zerbatto; Joven Consciente de Fernando Paul Wheden y Pedrolo de Mauricio Holc.

Cabe destacar que cada corto estará disponible una semana, renovándose en este orden consecutivamente todos los miércoles.

La iniciativa surge de la gestión del Iaavim en articulación con BA Audiovisual del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, para brindar nuevas pantallas a las producciones misioneras siendo, una vez más, parte del ciclo Gira Audiovisual que propone una grilla de contenidos audiovisuales de cada una de las provincias argentinas.

Un mes repleto de cine para no perderse la oportunidad de visitar las salas misioneras o dejar de lado las plataformas más populares de streaming y desde el sillón, abrirse al contenido independiente que se gesta en la Tierra Colorada.