Fue hallada la joven que hace más de 100 días se ausentó de su casa tras denunciar abusos

Milagros K. (17), desaparecida desde el pasado 26 de febrero en la localidad de Oberá fue encontrada en la jornada de hoy, según anticiparon desde la Policía de Misiones. De todas formas, los voceros no brindaron hasta el momento ningún detalle sobre su estado y dónde se encontraba.

La joven era oriunda del barrio Villa Cristen y en la hornada de hoy se cumplían 100 días de la última vez que la vieron, tal y como informó El Territorio.

El fin de semana este medio se contactó con el abuelo y una tía quienes reconocieron que no tenían ningún indicio sobre el paradero de la jovencita, más allá de una carta que habría dejado explicando sus motivos para irse.

En el escrito de puño y letra, al que tuvo acceso este diario, se lee: “Quiero ser feliz de verdad, no aguanto más abuelo”, aunque no aclaró los motivos del sufrimiento que aqueja.

Insistió en que estará bien y que no la busquen, al tiempo que precisó que viajó a San Pedro. La carta presuntamente escrita por la menor fue entregada a la Policía y, según los familiares, desde la fuerza le informaron que siguieron sin suerte la pista de San Pedro.

Fuentes del caso expresaron que hoy la menor acudió a la Policía para hacer una denuncia pero, como se dijo, no hay mayores precisiones al momento.