Trabajar con el pasado da lecciones históricas para corregir el presente

lunes 06 de junio de 2022 | 15:55hs.

La arqueóloga y egiptóloga Rocío Goncalvez dio charla-taller en Santo Tomé, intentando demostrar el atrapante misterio de Egipto, y cómo muchas cosas del pasado se relacionan indefectiblemente con la actualidad. Estos talleres se replicarán en Mercedes y en Virasoro.

Los temas tratados fueron “Introducción a la Arqueología” y “Los Misterios de Egipto”, y las jornadas de viernes y sábado tuvieron lugar en la Casa de la Cultura Concepción Centeno de Navajas, y en el Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges. Alumnos y docentes de la carrera de Historia del Instituto asistieron un poco curiosos, y la sensación fue de absoluta sorpresa por la didáctica utilizada por la profesional. Las jornadas fueron declaradas de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante.

Rocío Goncalvez es una disertante internacional doctora en Arqueología, máster en Egiptología, licenciada en Historia del Arte y Arqueología, graduada en la Université Paul Valery Montpellier, Francia. También tiene dos títulos Maestría I y II en Egiptología, Arqueología Subacuática, Buzo Arqueólogo, y maneja nueve idiomas (inglés, francés, árabe, chino, alemán, epigrafía egipcia, maya, cuneiforme y sánscrito)

“Nací en Campana, provincia de Buenos Aires. A los 18 me fui a Francia para formarme como Arqueóloga y Egiptóloga, y después pude pasar por China, Guatemala y diversos países. Yo sabía que quería ser egiptóloga a los 10 años (sonrió convencida), y trabajé mucho para comprar mi ticket, y me fui a los 18, habiéndolo planeado a los 10 años”, recordó la disertante

Afirmó que “hice todo lo que pude y por suerte se me dio. Siempre supe lo que quería hacer: que quería trabajar con los restos de la humanidad, trabajar con el pasado, para poder tener las lecciones históricas que pueden corregir el presente también”, dijo.

En cuanto a su familia y su loco sueño de formarse lejos de casa, Goncalvez dijo: “Me acompañaron totalmente, la verdad es que tuve mucha suerte, porque son carreras que por ahí la gente las asocia con no tener dinero, o no tener una estabilidad, y ellos me acompañaron. Yo creo que vieron una nena de 10 años muy convencida (sonríe), y que no cambió el discurso (sonríe), y creo que cuando uno cumple sus sueños, sus objetivos, y la familia suma aportando flores en ese sueño, por supuesto que la cosa se da como algo completo y muy hermoso. Y ahora están contentos porque volví también porque estuve muchos años afuera”.

En cuanto a su profesión, y lo que implicó su carrera que arrancó en Europa, la arqueóloga y egiptóloga contó: “Hice toda la carrera afuera, desde los 18, porque en la época que yo quería estudiar no había Egiptología acá en Argentina, y la idea siempre fue volver para poder enseñar en el país una ciencia tan desconocida”.

Respecto a ser una “pionera”, si se quiere, en materia de Egiptología y Arqueología en el país, Goncalvez dijo: “Ahora hay un poco más de gente que ha vuelto, pero es difícil tener la misma información que hay en las bibliotecas y medios europeos, y siempre suma tener científicos que hablen de estos temas, sobre todo que genera tanta pasión como Egipto”.

En Europa la profesional estuvo diez años en total, y después viajó por diversos países para realizar excavaciones, hacer diferentes masters, y volvió al país hace tres.

“Cuando llegué hice este proyecto de cultura soportable, que es una manera de acercar la cultura de una manera divertida, dinámica para que la gente no la asocie a algo aburrido”, señaló.

En cuanto al manejo de nueve idiomas, la profesional y científica contó que se dedica al “comparatismo cultural, y para hacer eso uno tiene que estudiar muchos idiomas, traduzco idiomas de la antigüedad, y eso permite buscar en las raíces. Por suerte para la arqueología hay que estudiar muchos idiomas, para mantenerse conectado y poder saber todo”.

Respecto a la respuesta de la gente y la posibilidad laboral en Argentina, Goncalvez indicó: “En el país, la gente ha tenido una buena recepción (de su trabajo). En lo particular no me interesa por ahora excavar, estamos dedicadas con mi colega que es historiadora del arte 100% a este proyecto de cultura soportable, que se basa más que nada a la difusión científica con talleres en distintos lugares del país", explicó.

Y agregó que "se dan cursos, ahora con el zoom tengo gente de todas partes del mundo, ‘strimeamos’ en internet cosas de la cultura popular y las asociamos. Por ejemplo, se ve una serie, el primer capítulo de ‘Case’, y con eso se estudia la historia de los nórdicos. Cuando la gente ve esas coincidencias se entusiasma, y despierta el interés de las personas que generalmente asocian la historia a algo aburrido, a algo que es estructurado. Yo creo realmente que nos hemos planteado un desafío de romper esas barreras, porque la idea es demostrarle a todos que todos pueden estudiar, y todos pueden apreciar otras culturas”.