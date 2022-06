La mamá de Josías solicitó una nueva autopsia al cuerpo

lunes 06 de junio de 2022 | 6:03hs.

“Todavía no caigo. Ver el cuerpo de mi hijo así fue terrible, impactante. No hay palabras”, reflexionó Carolina Ramírez, la madre de Josías Galeano (15), tras identificar el cadáver del menor en la morgue judicial de Posadas.

El procedimiento legal se concretó ayer, luego de lo cual la progenitora solicitó que el cuerpo permanezca en el lugar para la realización de una segunda autopsia con la participación de peritos externos.

“Tengo muchas dudas porque desde el primer momento hubo irregularidades. Identifiqué a mi hijo por tres tatuajes que tenía, pero también vi golpes. Estoy segura de que a mi hijo lo torturaron”, expresó con la voz entrecortada por el llanto.

En diálogo con El Territorio, subrayó: “No sé de dónde saco fuerzas, pero no voy a dejar esto así. Quiero saber qué pasó, quién le hizo esto y por qué. Que no me vengan con que no se sabe cómo lo mataron. No me voy a conformar con eso”.

Tal como se publicó en la víspera, por los días transcurridos desde el deceso varias partes del cadáver ya se hallaban esqueléticos y fue imposible determinar la causa del deceso. En tanto, se preservaron ciertas áreas rescatadas para estudios complementarios.

Por su parte, Ramírez insistió en la necesidad de llegar a la verdad a través de una segunda autopsia, instancia que será tramitada por organismos que asisten a los progenitores.

“Yo no confío en la Policía y ellos hicieron todo, desde la supuesta búsqueda hasta el levantamiento del cuerpo, siendo que yo denuncié que golpeaban a mi hijo y la Justicia no me respaldó. Acá se tapan todos, por eso quiero peritos de Gendarmería u otra fuerza”, subrayó.

Asimismo, anticipó que el miércoles volverán a congregarse en el Centro Cívico.

“Primero marchamos para encontrar a Josías, pero lo encontramos muerto. Ahora vamos a marchar por justicia, para que se esclarezca todo y paguen todos los culpables”.

Llamado a indagatoria

Hasta el momento el único sospechoso del caso fue identificado como Andrés “Koki” T. (24), quien el viernes fue detenido en un yerbal situado sobre la ruta provincial 13, en San Vicente, donde estaba tarefeando.

El implicado fue alojado en la Seccional Tercera de Oberá, donde se halla incomunicado y hoy podría ser trasladado al Juzgado de Instrucción Dos, a cargo de Horacio Alarcón, instancia en la que le notificarán la acusación en su contra y podrá prestar declaración indagatoria o abstenerse.

El comisario inspector Rubén Darío Duarte, jefe de la Unidad Regional II, desmintió insistentes versiones periodísticas que indicaron que el sospechoso habría confesado la autoría del hecho.

“Nosotros no tomamos declaración a los detenidos. Tampoco señaló el lugar donde estaba el cuerpo”, remarcó.

Sobre el lugar donde se halló del cadáver, indicó que ya “se había rastrillado las inmediaciones, pero no precisamente en ese lugar”.

Al respecto, vecinos de la zona se mostraron sorprendidos por el hallazgo, tanto por los rastrillajes previos como también porque en ningún momento sintieron olores nauseabundos, propios de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Tampoco observaron el sobrevuelo de aves de rapiña.