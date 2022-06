Padece una rara enfermedad y busca ayuda para tratarse en Perú

lunes 06 de junio de 2022 | 6:04hs.

Hace poco más de un mes, Adriana Smolinski (29), oriunda de Puerto Iguazú, comenzó a contar en redes sociales el calvario que vive dada la extraña enfermedad que padece: cistitis intersticial. Desde 2018 la joven cursa una patología que la obliga a quedarse en la cama por los fuertes dolores.

Adriana sufre de cistitis intersticial, es una afección crónica que causa presión y dolor en la vejiga, incluso a veces a nivel pélvico, se puede sentir desde una leve molestia hasta un dolor intenso.

Esta enfermedad la mayoría de las veces afecta a las mujeres de avanzada edad y puede tener un impacto de larga duración sobre la calidad de vida. Si bien no existe una cura, los medicamentos y otras terapias pueden ofrecer alivio. Sin embargo, en Lima, Perú, un medico urólogo logró resultados positivos a través de un tratamiento con células madre, según averiguó Adriana en su necesidad de encontrar calidad de vida. Entonces abrió una cuenta de Mercado Pago para reunir dinero que le ayude a costear su causa.

“Mi vejiga hoy soporta 20 centímetros cúbicos, es más chica que la de un bebé recién nacido, fui a aplicarme el tratamiento y me hice pis encima. No quiero llegar a la cirugía, en que me quitan la vejiga y parte del intestino. Es por ello que busqué un tratamiento alternativo y encontré a un médico en Perú que cura esta enfermedad con celular madre. Por eso estoy pidiendo ayuda, si Dios y la gente me ayuda quiero llegar a ese tratamiento y curarme, ya no aguanto el dolor”, sostuvo con angustia.

Smoliski comenzó la colecta porque su madre dijo que vendería su casa para ayudarla: “No quiero que mi mama se quede en la calle, por eso estoy pidiendo colaboración para curarme, pero mientras tanto, sigo el tratamiento para aguantar el dolor”.

Para colaborar se puede donar a través de la cuenta de Mercado Pago de la joven con el CVU 0000003100036406967045, alias codos.amasa.colmo.mp.

Historia de un calvario

“Todo empezó en 2018, comencé a sentir dolores muy fuertes en la pelvis y en la espalda, fui al médico, me hicieron análisis y detectaron la presencia de sangre y pus en la orina. Estuve mucho tiempo internada en Posadas, me hicieron todos los análisis que se pueden imaginar, no lograron diagnosticarme. Me derivaron a un urólogo, me indicaron una cistoscopía”, comenzó el relato de su odisea.

“El médico me dijo que tenía una enfermedad venérea y que a consecuencia de eso estaba desarrollando cáncer”, contó Adriana.

Tras ese diagnóstico, el medico laboral de la ART le recomendó que busque otro profesional, ya que sospechaban que el diagnostico era erróneo: “Entonces me puse a buscar urólogos en otras provincias y encontré al doctor Federico Borsone, que fue un ángel para mí. La primera consulta fue el día de mi cumpleaños, el 22 de marzo del 2018, cuando me indicó una ginecóloga, un médico clínico y un oncólogo. Ninguno encontró ningún problema, mientras tanto yo seguía sufriendo de dolor que ningún medicamento que me recetaron hasta el día de hoy logra calmar”.

Tras una junta médica, el medico Borsone se comunicó con la paciente y le dijo que creía que su cuadro era cistitis intersticial, pero la única forma de confirmar era con una biopsia. “Cuando me dijo biopsia se me vino el mundo abajo”, confesó.

Le hicieron el análisis y había que esperar diez días el resultado. Durante ese tiempo le practicaron un urocultivo y detectaron una fuerte presencia de sangre en la orina.

“El médico laboral se lo informó al urólogo, fui a consulta y al ver los resultados se confirmó el diagnóstico. El médico me dijo: ‘Fue lo que te tocó, lamentablemente esto no tiene cura, esto se da en mujeres grandes. Lo único que podemos hacer es tratar de aliviar el dolor y me recetó un medicamento”, contó.

“En ese momento yo tenía obra social y no tenía noción del gasto, se hizo el pedido y cuando llegó el pedido, vi el remito que decía 200 mil pesos. Me hice 30 instilaciones que no hicieron efecto, ya que el dolor persiste”, agregó.

Al no obtener resultados, Adriana abandonó el tratamiento por dos años. Cada vez que sufría una crisis se medicaba, además de aferrarse al tratamiento psicológico y psiquiátrico para lograr soportar una dolencia que condiciona su rutina.

Hace un mes su situación empeoró: “Me duelen desde las piernas hasta la espalda, me deja prácticamente inválida, tirada en la cama sin poder moverme. En Buenos Aires logré atención médica con el doctor Gustavo Garrido, que me aplica la medicación semanalmente. Hoy no cuento con obra social y no tengo ingresos para poder solventar los gastos médicos, por semana debo pagar cerca de 30.000 pesos el tratamiento”.