En Misiones, Alvarenga afirma que es la referente oficial de Milei

lunes 06 de junio de 2022 | 6:04hs.

De cara a los comicios del año próximo, los diferentes espacios políticos trabajan en el armado para la renovación de diferentes cargos. Y en este contexto en Misiones se ratificó a Ninfa Alvarenga como referente del espacio Libertad Avanza del actual diputado nacional y economista Javier Milei, quien tiene aspiraciones presidenciales.

En diálogo con Meta Data, el programa político de El Territorio, Alvarenga afirmó “soy la referente de Milei en Misiones” y destacó que mantiene contacto directo con los referentes del espacio libertario a nivel nacional.

En este sentido, indicó: “Nos pidieron que nos hagamos cargo del expediente del partido que está desde 2020, pedido que nos hicieron desde la asamblea libertaria. Las personas que se atribuyeron ser referentes de Milei en Misiones fueron expulsadas y no pudieron acceder al expediente distrital, que tiene importancia para hacer la presentación en las elecciones nacionales”.

“A principio de año tuvimos contacto con el partido Libertad Avanza, que a nosotros nos prestó su estructura. Dijimos que si no lográbamos conformar partido local, íbamos a utilizar la estructura cuando vino Javier Milei a Misiones con (Carlos) Kikuchi -armador político de Milei-, porque el Partido Demócrata dijo que lleva a Milei como presidente y en Misiones no tiene representación distrital. Entonces, eso es desconocer cómo funcionan las coaliciones, para que se presente Milei en Misiones. Por ello, se cerró que yo era la referente en Misiones y que íbamos a ir con el partido de ellos. No soy parte del partido sino que nos presta su estructura”, indicó al respecto.

Asimismo, planteó que “desde el minuto cero nos referenciamos con Javier Milei” y que de cara a los próximos comicios “vamos a intentar cubrir todo el espectro” en lo que refiere a otros cargos que se renovarán el año que viene: concejales, diputados provinciales y nacionales, gobernador y presidente.

En este contexto, ratificó que el espacio de Alvarenga forma parte de la asamblea libertaria, de la cual la referente local firmó el acta como vocal. “Somos autoridades en ese partido nacional, el Partido Libertario Nacional, que está en formación, porque para que sea un partido nacional necesita estar en cinco distritos y hasta ahora hay tres. Hay varios partidos liberales distritales conformados y la idea es avanzar en esa línea hacia fin de año para que Milei tenga su estructura”, dijo durante la entrevista.

En este contexto, Alvarenga ratificó ser la referente local de Milei en Misiones.

Postura sobre declaraciones

En la última semana, el economista con aspiraciones presidenciales se mostró a favor de la reducción de diversos ministerios. En este contexto, Alvarenga opinó: “Estamos a favor y estudiando las áreas de educación, salud y otras para ver dónde hay partidas que nos parecen que están de más, donde hay gastos innecesarios, para empezar a ver dónde se puede reducir el gasto para ver de bajar ingresos brutos, para alivianar las cargas de los empresarios, que generan riqueza para que contraten gente que están fuera del mercado laboral”.

Asimismo, también coincidió con la idea de la libre portación de armas, que Milei manifestó días atrás su decisión al respecto.

También marcó distancia de otros espacios políticos nacionales -como Juntos por el Cambio- y del ámbito provincial. “Somos libertarios y tenemos nuestro discurso que no tienen otros sectores políticos”, consideró Alvarenga.