Sonidos y vibraciones, graves en la construcción

lunes 06 de junio de 2022 | 0:00hs.

Todo buen constructor siempre lleva consigo un equipo de protección cuando trabaja. Y entre todo ese equipo no pueden faltar protectores para oídos, y es que estos (entre otros similares), permiten proteger la audición. Después de todo, la hipoacusia es un problema de salud que todos los constructores pueden desarrollar si siempre están expuestos a ruidos fuertes y no se protegen.

El ruido en exceso

Tanto el ruido como las vibraciones a las que se está expuesto en las obras son considerados riesgos laborales. Esto es así porque pueden ocasionar sordera y/o fatiga auditiva, daño a otros órganos, además de accidentes.

Por ejemplo, el exceso de ruido podría producir: que el operador o trabajador se distraiga y no oiga advertencias, indicaciones, señalizaciones, entre otros.

Estar en contacto con el ruido en exceso, puede ocasionar daños en los nervios del oído interno. Si esto no es tratado a tiempo puede provocar daños irreversibles como la sordera.

La pérdida auditiva no sólo afecta la salud, sino la vida personal y la de la familia.

Es importante que se tenga en cuenta que es posible que los daños en el sistema auditivo no se noten ahora, pero serán una consecuencia a largo plazo si no se toman las medidas preventivas. Quien no se cuida ahora, de aquí a unos 15 o 20 años de exposición prolongada al ruido y vibraciones podría tener como consecuencia sordera total permanente o el famoso tinnitus, que es un molesto ruido en el oído (como un zumbido) de por vida.

Prevenir problemas de oído

Lo recomendable es que siempre se lleve un equipo personal de protección cuando se trabaje y este incluye protectores para oído. Este tipo de protector debe usarse durante todo el tiempo que dure el trabajo expuesto al ruido o a las vibraciones.

Hay que recordar que tampoco es que se use cualquier protector auditivo, porque no todos tienen el mismo efecto. Por eso, una persona capacitada debe ser quien elija el más pertinente.

Pero llevar los protectores auditivos no es la única medida de prevención que se puede adoptar, otras son:

Alejar los equipos ruidosos lo más que se pueda del operador o del área de trabajo donde no sea necesario.

Aislar los equipos ruidosos colocando barreras de sonido alrededor de ellos.

Si hay maquinaria ruidosa, esta debe tener mantenimiento frecuente, o evaluar la posibilidad de reemplazarla por otra que no contribuya a la contaminación auditiva. Los encargados de la obra también pueden optar por rotar al personal que está expuesto a ruido, para reducir el impacto de este contaminante.

Exposición a vibraciones

Así como el exceso de exposición al ruido es dañino, también lo son las vibraciones. Como consecuencia de este tipo de exposición, los trabajadores podrían sufrir problemas como trastornos en las articulaciones, dolor de cabeza y mareos, trastornos al estómago, así como alteraciones del sistema nervioso. Para pr evenir estos problemas, es recomendable que se usen materiales aislantes o absorbentes para interponerlo entre la maquinaria, de esa forma se reducen las vibraciones que llegan hacia el constructor. Del mismo modo, es útil rotar al personal expuesto a vibraciones o en todo caso permitir que estos hagan pausas o disminuyan el tiempo de exposición diario. El uso de equipo de protección relacionado a este problema también es elemental, y entre ellos deben contarse: guantes, cinturones, botas, entre otros. Finalmente, también se recomienda sustituir las piezas desgastadas de las máquinas que causan vibraciones, para reducir este impacto que ocasionan.