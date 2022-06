Iguazú: lo abordaron, se resistió al robo y termino con 4 puntos en la cabeza

domingo 05 de junio de 2022 | 22:50hs.

La inseguridad crece día a día en Iguazú, los vecinos reclaman presencia policial ante la seguilla de robos que se registran en todos los barrios de la ciudad. En la noche del sábado un hombre fue brutalmente golpeado cuando se resistió al robo de su motocicleta, el hombre termino en el hospital y debieron hacerle 4 puntos en la cabeza. Cabe destacar que es la segunda vez que le roban la motocicleta al señor.

Miguel Kuris de 48 años de edad, fue víctima de un violento robo de su motocicleta 110cc., marca Keller de color negra a tan solo 50 metros de su casa que está ubicada en barrio bicentenario a 150 metros del tendido eléctrico.

Según su testimonio volvía de cenar con su hijo, resbalo de la moto por las pésimas condiciones de la calle y cuando se levantó un joven se acercó para preguntar si estaba bien, cuando el hombre le dijo que si, este le pidió que lo lleve al centro y ante la negativa del propietario del vehículo, este joven empujo a Miguel e intento llevarse el vehículo.

“Le dije que no podía llevarlo, que mi compañera me estaba esperando y que vivía a tan solo 50 metros de ahí, además le dije no tenemos casco. Se enojó me insulto y me empujo de la moto, cuando vi él ya estaba arriba del vehículo, ahí empezamos a pelear”.

“Yo tenía el casco puesto, no sé en qué momento de la pelea se me cayó. Lo baje tres veces de mi moto y la última lo tenía agarrado y no sé si fue el u otra persona que me pegó con una piedra en la cabeza cuando caí se llevaron la moto. Empecé a sangrar mucho, no perdí el conocimiento. Cuando llegue al hospital los médicos dieron aviso a la policía y ahí hice la denuncia del robo” detalló el hombre.

El hombre se encuentra muy ofuscado ya que no es la primera vez que sufre el robo de un vehículo. “El año pasado el 24 de diciembre llegue a la casa de una compañera con la bebida para la cena, deje la bebida y en ese momento ya no estaba la moto. Con un préstamo después de varios meses me compre esta que me robaron ayer. Es triste lo que pasa en Iguazú, mucha inseguridad” remató.