Roland Garros: Rafael Nadal aplastó a Casper Ruud, consiguió su 14° título en París

Rafael Nadal volvió a escribir otra página en la historia después de ganar su 14° Roland Garros, en una de las finales más desparejas de los últimos tiempos. El español derrotó al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 y sumó otro Grand Slam a su leyenda.

Con este nuevo título, Rafa consiguió 22 grandes y dejó atrás a Novak Djokovic y Roger Federer, con 20. Mucho más atrás quedaron tenistas como Pete Sampras (14) o Björn Borg (11).

Lo de Nadal es Roland Garros es casi una costumbre. Este este caso fue completamente superior a Ruud, que lo enfrentaba por primera vez en el circuito profesional. Este joven de 23 años, también jugaba su primera final de un Grande.

Nadal empezó con algunas dudas el primer set, pero poco a poco se fue recuperando ante un Ruud bastante errático. Se sabe, en este tipo de partidos, que los errores se pagan caro y el español lo capitalizó de la mejor manera. En poco más de media hora ganó el primer parcial por 6-3.

No fue muy diferente el segundo set del partido que tuvo a Ruud un poco más animado y en la búsqueda de tratar de igualar fuerzas. Sin embargo, esa estrategia lo llevó a cometer demasiados errores no forzados que Nadal aprovechó con maestría para llevarse otro parcial por idéntico resultado.

El tercer set fue una obra maestra. Nadal redujo a Casper Ruud a una sombra y se impuso por 6-0. En la pista vulneró mentalmente (y en el juego) al noruego que nunca pudo demostrar porqué es el jugador con más partidos ganados en polvo de ladrillo en los últimos dos años.

Rafa, nuevamente, y ante las cientos de dudas que había en el comienzo de este torneo por su salud, volvió a ganar en París y volvió a convertir a Roland Garros en el patio de su casa.

