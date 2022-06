“Quiero que haya justicia, si es mi hijo no lo voy a superar nunca”

domingo 05 de junio de 2022 | 6:03hs.

En horas de la tarde de ayer, poco antes de las 19, Carolina Ramírez, mamá de Josías, esperaba en la Morgue Judicial de Posadas tener novedades sobre los resultados de la autopsia, aunque oficialmente no le habían dicho nada.



La incertidumbre era total, ya que lo único que sabía se había enterado por los medios de comunicación, a través de un celular que sólo tiene las funciones básicas. El suyo, que también usaba su hijo, se lo entregó a la Justicia para pericias.



“Siento que no es mi hijo, pero todo el mundo está confirmando por las redes sociales que es mi hijo. A mí no me dejaron verlo ayer, estuve desde las 18 hasta las 21 y no me dejaron verlo”, enfatizó en diálogo con este medio.



Ramírez llegó a la capital provincial a las 17 y al momento de la entrevista no había tenido ninguna novedad concreta. No sabía cuáles eran los pasos a seguir e insistía en que quería ver por lo menos las prendas que tenía el cuerpo.



“Yo quiero ingresar a ver el cuerpo. No puedo firmar un papel, me van a dar un chico que capaz no es mi hijo a cajón cerrado porque estaba muy descompuesto el cuerpo”, insistió.



Con un evidente cansancio físico y mental, expresó que desde el Ministerio Público Fiscal le expresaron que no tenían noticias sobre el resultado de la autopsia y que no había recibido ningún tipo de contención de profesionales de la Policía de Misiones, aunque quiere evitar el trato con la fuerza provincial.



“Lo que más me llama la atención es que el cuerpo estaba a metros de la Comisaría Quinta de Oberá, donde se hicieron grandes rastrillajes. Hablando con vecinos me dijeron que nunca sintieron olor, nada”, especuló.



Dijo que también estuvo en el lugar y que allí se recorrió con perros entrenados, caballos y drones. También se mostró muy molesta con los trascendidos que indicaban que Josías se estaba escondiendo, algo que la autopsia habría descartado.



Asimismo volvió a insistir con la presunta responsabilidad de la Policía de Oberá respecto a la desaparición de su hijo. Considera que no estuvo allí.



“Para mí Josías es un chico muy activo, y donde está, extraña a su mamá y a sus dos hermanos. Eso es lo que yo siento, cuando me contaron dije que no es mi hijo, siento en el corazón que está vivo”, aseveró con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.



Pero también abierta a la confirmación del peor de los finales, concluyó: “Quiero que haya justicia, si es mi hijo no lo voy a superar nunca en mi vida. Desapareció un 30 de abril y al encontrarlo en estas condiciones la verdad es que me voy a morir con él”.

Los tatuajes hallados en el cadáver confirmaron que se trata de Josías