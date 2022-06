Los tatuajes hallados en el cadáver confirmaron que se trata de Josías

domingo 05 de junio de 2022 | 6:06hs.

Una palmera, una luna y un jugador de básquet con una pelota. Los tres tatuajes que tenía Josías Ezequiel Galeano (13) y que permitieron identificar su cadáver durante el procedimiento de autopsia que se realizó ayer en la morgue judicial de Posadas.



“Se determinó que tenía tres tatuajes que coinciden con lo denunciado por la madre. Uno en cada antebrazo y otro en una pierna”, confirmó un vocero oficial.



El cuerpo sin vida fue hallado el viernes por la tarde en un bañado de Oberá, aunque recién en la víspera se tuvo la certeza de que se trababa del menor que desde el pasado 30 de abril estuvo denunciado como desaparecido.



En consecuencia, a pesar del avanzado estado de descomposición del cuerpo, la identificación fue posible gracias a los tres tatuajes: uno en cada antebrazo y otro en la pierna derecha.



Ante tal indicio, desde el cuerpo forense se dispuso que el cuerpo sea trasladado y entregado a la familia en Oberá, aunque al cierre de esta edición los padres no habían sido notificados al respecto.



Según averiguó El Territorio, por los días transcurridos desde la muerte, varias partes del cadáver ya se hallaban esqueléticas y por ello fue imposible determinar la causa del deceso. En tanto, se preservaron ciertas áreas rescatadas para estudios complementarios.



“El cuerpo estaba en distintas etapas de putrefacción y no se encontraron signos de violencia externa. Por ello, con los elementos encontrados en la autopsia no fue posible determinar la causa de la muerte. O sea, por el momento es una muerte por causa indeterminada”, explicó una fuente.



Y agregó: “Se preservó región anal y recto para ver si hubo abuso, y cartílagos del cuello por el posible estrangulamiento”.



Comido por animales

Tal como se informó en la víspera, el hallazgo se produjo el viernes, alrededor de las 17.30, en un bañado situado en el barrio San Miguel, límite con Prosol y Villa Stemberg.



El cuerpo estaba semihundido en el agua y, al menos a simple vista, fue imposible confirmar si se trataba o no de Josías Galeano.



“Ya se notaba sólo el cráneo por lo avanzado de la descomposición. Por eso, a criterio del juez no fue recomendable la presencia de los padres en el lugar. Sí se les notificó del hallazgo y las presunciones, tras lo cual recibieron la contención de profesionales”, detalló el comisario inspector Rubén Darío Duarte, jefe de la Unidad Regional II de Oberá.



Por su parte, la madre de Josías aseguró que el viernes quería ver el cadáver y no se lo permitieron, lo que le generó mucha angustia e incertidumbre.



Con relación a la autopsia practicada en la morgue judicial de Posadas, el cráneo, la cara y el cuello de la víctima carecían de partes blandas producto de la acción de la fauna regional. También le faltaban ambos pies, precisó una fuente oficial.



Sobre la data de muerte, es decir cuándo se produjo el deceso, el informe preliminar indica entre 20 y 25 días, aunque para obtener mayores precisiones se requerirá un estudio entomológico.



“No se puede determinar la data porque el cuerpo se encontraba en diferentes etapas de putrefacción por la acción conservadora del agua fría en los lugares que se encontraba semisumergido. Al estar en el agua se produce un proceso conservatorio del cadáver y la piel queda como jabón”, indicaron.



Para determinar fehacientemente la identidad serán necesarios estudios genéticos, más allá de la convicción que dieron los tatuajes hallados.



Un dato estremecedor señala que el cadáver fue encontrado con el pantalón y calzoncillos bajos, por lo que no se descarta un abuso.



Detenido e incomunicado

La detención de un amigo de Josías fue clave para el hallazgo. Foto: Luciano Ferreyra

Hasta el momento el único sospechoso del caso fue identificado como Andrés “Koki” T. (24), quien el viernes fue detenido en un yerbal situado sobre la ruta provincial 13, en San Vicente, donde se hallaba tarefeando.



El implicado fue alojado en la Seccional Tercera de Oberá, donde se halla incomunicado y entre mañana y pasado sería trasladado al Juzgado de Instrucción Dos, a cargo de Horacio Alarcón, instancia en la que le notificarán la acusación en su contra y podrá prestar declaración indagatoria o abstenerse.



En rueda de prensa, el jefe de la Unidad Regional II explicó: “Se detuvo al muchacho T. que había sido visto con el menor. Está incomunicado y a disposición del juez”.



Asimismo, desmintió insistentes versiones periodísticas que indicaron que el sospechoso habría confesado la autoría del hecho.



“Nosotros no tomamos declaración a los detenidos. Tampoco señaló el lugar donde estaba el cuerpo”, remarcó Duarte ante la consulta de este diario.



En ese contexto, si bien no precisó cómo dieron con el cadáver, indicó que “el hallazgo se produjo en base a declaraciones y una hipótesis inicial”, al tiempo que destacó que en el lugar estuvieron presentes el juez de instrucción Alarcón y la fiscal Myriam Silke, quienes supervisaron las tareas de los peritos de la Policía y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).



También reconoció que ya “se había rastrillado las inmediaciones, pero no precisamente en ese lugar”.



Al respecto, ayer por la mañana este matutino recorrió el lugar y charló con vecinos de la zona, que se mostraron sorprendidos por el hallazgo, tanto por los rastrillajes previos como también porque en ningún momento sintieron olores nauseabundos, propios de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Tampoco observaron el sobrevuelo de aves de rapiña.



Escena del crimen



El lugar exacto donde se encontró el cadáver de Josías tiene un acceso por calle Balcarce, a la altura de un conocido aserradero ubicado en el barrio 180 Viviendas de Villa Stemberg, desde donde se ingresa a camino terrado en pendiente que desemboca en una chacra.



Si bien se trata de un predio privado, el lugar está cruzado por trillos que conectan con los barrio San Miguel y Prosol. Se destaca una olería, de la cual a unos 25 metros se encuentra el bañado donde se halló el cadáver del menor.



Es un área distante ocho cuadras de la Seccional Quinta, un sector ampliamente rastrillado por cientos de efectivos que se ocuparon de la búsqueda durante más de un mes, de acuerdo a los informes emitidos por la Unidad Regional II y Policía de Misiones.



La olería está activa y el trajinar de personas por la zona es intenso. A metros hay un potrero que en las tardes se convierte en cancha de fútbol y algunas mujeres utilizan para lavar ropa el arroyo que cruza la zona.

Ni olor ni cuervos

A una distancia de entre 50 y 80 metros de la escena del crimen se erigen tres casas, cuyos habitantes se mostraron tan sorprendidos como conmocionados por el hallazgo del cadáver.



“Todos los días pasábamos por el camino que está a diez metros del lugar donde encontraron al nene y nunca vimos ni sentimos ningún olor. Aparte hay muchos perros que hubieran ladrado y marcado el lugar. Ni se vieron cuervos, como pasa cuando muere un animal. Lo más llamativo es que todo el tiempo había policías uniformados y de civil caminando por acá y nadie vio nada. Es raro”, comentó una vecina.



La brutalidad del caso, como también las suspicacias que desde un primer momento expresó la madre de la víctima, quien denunció que antes de su desaparición el chico fue objeto de maltrato policial, mantienen en vilo a la comunidad obereña.

“Quiero que haya justicia, si es mi hijo no lo voy a superar nunca”