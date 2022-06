Una canción con conciencia

domingo 05 de junio de 2022 | 6:00hs.

Esta en este lugar y una pena quiere olvidar, su historia es cruel y fatal. Pero ella luce genial. Son fragmentos de una balada con tintes rockeros que narra un gran gesto de amor: la adopción de una mascota.



El músico y compositor posadeño Luciano ‘Lucho’ Enríquez se encuentra grabando su primer álbum solista y recientemente lanzó el primer sencillo La chica del bar (amor animal), que se puede escuchar en Spotify, un tema que no sólo atrapa por la pegadiza música, sino también relata un mensaje de profundo amor y respeto por los animales.



De esta manera, el artista utiliza la música para generar conciencia y despertar el interés sobre la importancia de adoptar animales en situación de calle.



“Es una canción dentro del rock y el pop, que es hacia donde va mi búsqueda musical”, aclaró sobre el género que encara en el material discográfico que de irá conociendo de a poco, a través de Spotify y las redes sociales.



“Es un tema de mi autoría que habla de una historia de amor, pero cuando uno va escuchando la letra se da cuenta de que los protagonistas son una chica y su mascota, a la que adoptó”, explicó sobre la letra.



En este sentido, Luciano detalló también que le gusta escribir canciones que cuenten una historia “y que también sorprendan”. En el caso de La chica del bar, “la letra habla sobre la adopción de un perro que de otra manera estaría en la calle y cómo ese vínculo entre la persona y el animal crece a medida que pasan los días”, precisó.



El músico también apuntó a que la música puede servir como una herramienta de concientización y compromiso social. Además, indicó que la temática del amor y el respeto por los animales es algo que lo moviliza.



“Desde siempre me encantan los animales, tuve un perrito que se murió de leishmaniasis y fue algo terrible. Si bien estamos hablando de una canción, de música, si puedo transmitir un mensaje de conciencia sobre la tenencia responsable de animales y que no haya más maltrato ni abandono de mascotas, sería algo realmente genial que suceda”, reflexionó.



La propuesta ya superó las 100 visualizaciones en YouTube y también se la puede escuchar en Spotify.



El tema no cuenta con videoclip, aunque la carátula de presentación, con una fotografía original y modelada, muestra a un perrito callejero sentado al lado de su salvadora, su nueva amiga. Así, la foto de portada alimenta aún más el mensaje de concientización y amor hacia los animales.



Sobre el artista

El artista posadeño, de 32 años, cantante, profesor de música y multiinstrumentista, comenzó en la escena del rock local a los 14 años.



Integró las bandas Sabandijas, con la que grabó tres discos de estudio: ‘Malcriados por el rock’ (2005), ‘Alimentando alteraciones’ (2006) y ‘Motor de sueño’ (2008), y también ‘Ella’, un compilado de los tres discos anteriores, con algunos temas nuevos.



Sabandijas se disuelve después de diez años y pasa a formar Matiz, agrupación con la que editó el disco ‘Colores de ciudad’ (2016) y, varios singles en 2020.



“En este momento estoy transitando mi proyecto solista, estamos en pleno proceso de grabación del disco en Pepperland Studio, que es un estudio con una impronta Beatles, que es una banda que desde siempre me inspira y me parece genial estar grabando mis nuevas canciones ahí”.



Pronto saldrá el segundo corte de este trabajo que podría estar listo a fin de año.



Luciano presentará ‘La chica del bar (amor animal)’ entre otras canciones, en un concierto de bandas y solistas en auditorio Montoya, el próximo 29 de julio.



“Van a ser diez proyectos nuevos tocando en vivo, el concierto es como una muestra de lo que se viene haciendo en Pepperland y habrá invitados sorpresa”.