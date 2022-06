Ucrania intenta restablecer el control en una ciudad clave

domingo 05 de junio de 2022 | 6:02hs.

El Ejército de Ucrania intenta “restablecer el control total” de Severodonetsk, una ciudad clave en los combates contra las fuerzas invasoras rusas en el este ucraniano, dijo ayer Olexandre Striuk, alcalde de la localidad. En tanto, un oficial ruso retirado aseguró que, de acuerdo con la información disponible, las tropas invasoras han retrocedido ante la ofensiva ucraniana.



“Hubo un cierto éxito” de las tropas rusas “que lograron entrar en la ciudad y hacerse con el control de buena parte de ella, dividiéndola en dos”, dijo el alcalde en una entrevista difundida por Telegram. “Pero nuestros soldados consiguieron desplegarse de nuevo y construir una línea de defensa. Actualmente, hacemos todo lo posible para restablecer el control total de Ucrania” en Severodonetsk, añadió.



“La situación resulta bastante difícil, hacemos todo lo posible para echar al enemigo de la ciudad, los combates callejeros continúan acompañados por constantes disparos de artillería”, explicó Striuk. “Nuestras fuerzas armadas confían en que lo lograrán”, añadió.



El Estado Mayor ucraniano también indicó que “los combates continúan por el control total de Severodonetsk”, en una rueda de prensa ayer por la noche, en que no dio más detalles.



Serguei Gaidai, gobernador de Lugansk, sostuvo que “los rusos no podrán tomar la región en dos semanas como predijo la inteligencia británica”, y aseguró que el Ejército ruso sufre importantes pérdidas. La autoridad aseguró que los invasores dinamitaron puentes para impedir que Ucrania refuerce sus posiciones, y sostuvo que las tropas que defienden el país necesitan artillería de largo alcance para repeler al enemigo. Entonces, añadió, “la infantería del invasor correrá”.



Igor Guirkin, el retirado oficial ruso que lideró la sublevación armada prorrusa en el Donbás en 2014, escribió en Telegram que, “según los datos disponibles de varias fuentes, en la ciudad hay unidades de mercenarios extranjeros y el enemigo ha logrado avances”. “Nuestras unidades se están retirando”, aseguró.



El Ministerio ruso de Defensa había indicado antes que los soldados ucranianos se estaban retirando de esa localidad “tras haber sufrido pérdidas críticas, hasta en un 90 por ciento de unidades” y se concentraban en la ciudad vecina de Lisichansk.



Moscú quiere conquistar la totalidad del territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk, controladas parcialmente por separatistas prorrusos desde 2014.



Los militares rusos advierten además que las fuerzas ucranianas minaron depósitos industriales para hacerlos estallar, contaminar la zona y retrasar el avance de las tropas de Putin. “Conscientes de que era imposible resistir y conservar la zona industrial de Severodonetsk, ordenaron a un grupo táctico mixto minar unos depósitos de la fábrica Azot de nitrato y de ácido nítrico”. Se espera lo peor.



El plan de Italia

Por otra parte, el primer ministro italiano, Mario Draghi, avanza en un plan para desbloquear la venta de granos de parte de Ucrania en medio de la invasión rusa, como forma de evitar una crisis alimentaria global sobre la que ya advierte las Naciones Unidas y para el que ya consiguió los apoyos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del papa Francisco.



“Está en juego la vida de millones de personas”, planteó esta semana el premier italiano tras explicar la conversación telefónica que tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que le propuso una vía de salida para destrabar las exportaciones de granos ucranianas.



Según el diario La Repubblica, el plan que impulsa Draghi y que ya tuvo el aval de Biden busca que Ucrania retire todas las minas defensivas desplegadas en las costas de sus puertos y que Rusia se comprometa a no aprovechar la situación de apertura y transporte de alimentos para realizar ataques.