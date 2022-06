Tregua, cañonazo y renuncia

domingo 05 de junio de 2022 | 6:05hs.

El silencio en la cúpula del poder se rompió. Tras tres meses de distanciamientos públicos y privados, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner compartieron el mismo escenario en el marco del centenario de YPF, la empresa de bandera sobre la cual la Casa Rosada tiene cifradas esperanzas de elevar la exportación de hidrocarburos a través del yacimiento de Vaca Muerta, para resolver la falta de dólares en el país. De esta manera volvieron a mostrarse juntos, con algunas sonrisas y chicanas de por medio, ya que la última vez había sido en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo.



Como todo reencuentro, conlleva momentos de tensión y esta no fue la excepción. Se lanzaron algunas frases para seguir marcando territorio, de uno y del otro lado. También hubo algunos guiños, encuentro previo, pero se observó una tensa tregua, para reordenar el gobierno, aunque aparecieron dichos que ratificaron que la tensión seguirá siendo parte de este gobierno.



“El que quiera gobernar Argentina sin trabajo ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá, en Argentina, hay tensiones y conflictos”, expresó de manera contundente la vicepresidenta.



Debe admitirse que hay algo de absoluta verdad, gobernar es administrar tensiones en favor de las grandes mayorías. Esto muchas veces lo suelen olvidar quienes toman decisiones.



Cristina recordó que al estatizar YPF -que estaba en manos de la española Repsol- fue duramente criticada y hoy están depositadas las esperanzas en esa empresa. De hecho, el presidente de la Nación resaltó que YPF tiene resultados muy buenos con récord de producción de gas y petróleo, además de hablar de proyección para los próximos años.



Tal potencial fue reconocido por el diario financiero británico Financial Times al sostener que el yacimiento de Vaca Muerta podría convertir a la Argentina en un competidor mundial en el mercado de gas natural licuado (GNL).



A su vez, Cristina volvió a lamentar el endeudamiento argentino y resaltó lo que fue su gestión como mandataria y esta vez, hay que admitirlo, el presidente tuvo mayor sutileza al responder, apelando a las letras de Luis Alberto Spinetta. Fue cuando hablaba sobre la petrolera estatal, cuando afirmó que no todo tiempo pasado fue mejor y que lo que viene es mejor. Pero también se decodificó que hacía alusión a la gestión anterior de Cristina como presidenta comparada a la gestión actual o por venir.



Quizás para no quedar muy mal, Alberto Fernández añadiría que el mañana es hoy, reconociendo a su vez los dichos de Cristina. Pero fue justamente Cristina quien no dejó de remarcar la importancia de que el presidente avance en mayores decisiones. De allí le sugirió que usara la lapicera, es decir, dictara los decretos y resoluciones que sean necesarias para resolver las urgencias que tiene el país.



De esta manera, quedó en evidencia que el fuego cruzado entre los compañeros de fórmula del Frente de Todos aún no cesaba, marcando más tensiones por venir. Lo cierto es que, en la platea, acompañando el discurso, estaban los kirchneristas, que aplaudían con entusiasmo los dichos de Cristina, y los albertistas, que hacían lo propio tras los dichos del presidente. Ambos sectores del Frente de Todos estuvieron juntos, pero no revueltos, evidenciando que también allí se mantiene una distancia prudencial.



No es Suiza

Lo cierto es que la tregua entre cristinistas y albertistas duró menos de 24 horas. En ese lapso apareció un tuit que representó un cañonazo y volvió a sacudir y marcar a fuego la tensión entre las partes. Esta vez se usó aquella imagen de la lapicera para sostener que la usaron mal los funcionarios de Cristina. En el fuego cruzado se indicó que desde un sector del gobierno acusaron a funcionarios cristinistas de armar el pliego de licitación del gasoducto Kirchner a la medida de Techint. Y mediante la cuenta en redes sociales de Energía Argentina (Enarsa) se terminó acusando de mentir a uno de los ministros del gobierno, que según la empresa estatal de energía era Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo.



Tal acusación hizo estallar nuevamente a la vicepresidenta, quien, a su vez, compartió otro mensaje en las redes y calificó de muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Casi como una premonición, Cristina había advertido que esto no era Suiza, en alusión a que en la Argentina todo se resuelve de manera más vertiginosa. Y, efectivamente, la esperada tregua fue nuevamente sacudida por un cañonazo que hizo volar de su cargo a Kulfas.



A su vez, como si fuera parte de una obra preparada en dos tiempos, al finalizar el acto conmemorativo por los cien años de YPF y al concluir los discursos, se vio cómo Cristina le devolvía a Alberto la lapicera, que ella le había pedido para tomar apuntes o quizás para demostrar que en ese momento era la que tenía el poder. Nuevamente lapicera en mano, Alberto Fernández ejerció el poder y dispuso la renuncia de su ministro, seguramente en función de privilegiar la tregua y la paz con Cristina. Pero la tensa tregua y eyección de Kulfas son temas que no le interesan a la gran mayoría de la población argentina, que no ve que mejore su situación económica por la inflación. Fue un fin de semana movido políticamente, los dirigentes del Frente de Todos deberían ponerle la misma intensidad a resolver los problemas de los argentinos.



Avanza la idea de reformar la Corte

Como desde hace 16 años no ocurría, una parte del poder político se muestra en estos momentos decidido a cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La primera modificación desde la vuelta de la democracia se había realizado en 1990, al aumentarse la cantidad de jueces y pasar de cinco a nueve miembros. Ese número se revirtió en 2006, cuando se redujo nuevamente de nueve a los cinco actuales, aunque con una salvedad: en los hechos, la Corte funciona sólo con cuatro integrantes. Es que desde el 1 de noviembre de 2021, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, el Ejecutivo nacional no propuso al Senado ningún reemplazante. De esta manera, desde hace ocho meses el alto cuerpo funciona con cuatro integrantes, bajo la presidencia de Horacio Rosatti acompañados por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.



Una de las propuestas es mantener a estos jueces, pero elevar a 25 el número total de integrantes. De esta manera, tanto las provincias como el Ejecutivo nacional -de aprobarse por ley más adelante- deberían proponer 21 nuevos miembros. Es decir, sería con representación de todas las provincias y respetando la igualdad de género, ya que en este momento es manejado exclusivamente por hombres.



La idea de modificar el número de integrantes del máximo tribunal del país se precipitó por la disputa que llevan adelante al menos 16 gobernadores y ante un inminente fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Es por la cautelar dictada en la disputa por la transferencia de fondos en la demanda que le inició Caba a la Nación por la quita de recursos decidida en 2020 en concepto de traspaso de la Policía Federal. La Nación le ofrece a la Capital 40 mil millones de pesos para financiar su policía y en el gobierno porteño consideran que deberían pagarle 122 mil millones.



A consideración de los gobernadores, es una muestra más de los tantos beneficios que reciben en Caba, en perjuicio de las provincias relegadas del NEA y NOA. La lista de privilegios para el centro de poder político contra las provincias empobrecidas es larga, desde mayores subsidios al transporte, al gas, a la electricidad hasta combustibles suficientes y más baratos, entre otros. Allí reside el malestar de los gobernadores, al observar que la balanza de la Justicia siempre se inclina hacia los distritos más poderosos, como Caba.



Esto llevó a reclamar a la mayoría de las provincias, incluida Misiones, una mayor federalización de la Corte. Mediante un documento, habían adelantado que propondrían una reforma y ante esta postura firme, el Ejecutivo nacional convocó a los gobernadores para detallarles el proyecto que también tiene avanzado en tal sentido. De allí la propuesta de elevar de cinco a 25 los miembros la Corte, con un representante por cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación. Además, se pretende que al menos 12 de los 25 jueces sean mujeres, para garantizar la paridad de género. Fueron 18 las provincias representadas que avanzaron con la idea de la reforma de la Corte y se hizo extensiva a los demás distritos a adherirse, Santa Fe y Córdoba. Se apunta a sumar a estas dos provincias, porque cuentan con importante número de diputados que serán necesarios en el momento de analizarse el proyecto de ley.



Ante el actual litigio citado, se entiende más la ausencia del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no tanto de otras jurisdicciones gobernadas por la oposición, como Corrientes, Jujuy y Mendoza, a las que también se les extendió la invitación a sumarse. Porque de ampliarse el número de jueces, también estas provincias deberán proponer a sus candidatos a conformar el máximo tribunal. Pero la oposición ya salió a criticar el proyecto sin analizarlo siquiera.



La Justicia es el estamento del Estado que peor imagen tiene en la sociedad argentina y la política en su conjunto debería sentar las bases para una reforma que mejore la administración de justicia. Está claro que con cuatro miembros -todos representantes de la zona centro del país- no pueden atender los miles de casos que les llegan por año.



Recorte de subsidios al transporte

Otro tema que genera tensión y será parte desde el martes del debate en Diputados de la Nación está referido al recorte de subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Allí las provincias ejercerán presión por una distribución más equitativa de los recursos.



Desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) dieron a conocer esta semana el desequilibrio que existe en el reparto de subsidios al transporte público. Con un solo dato resulta suficiente para entender las diferencias: el Amba recibe unos 23 mil millones al mes por 18 mil unidades y todo el interior, 3.500 millones al mes por 14 mil unidades.



La intervención en la Celo

Casi al concluir la semana, Energía de Misiones (ex Emsa) resolvió con respaldo judicial intervenir la caja de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo). En un hecho que no tiene antecedente hacia esta entidad eléctrica, desde la administradora provincial se dio este paso para avanzar en el proceso de cobro por la deuda acumulada por la Celo y ante el incumplimiento de diversos acuerdos de pagos pactados con anterioridad.



Se conoció que, a la fecha, la deuda oscila en los mil millones de pesos. De esta manera, la administración conducida por Pedro Helge Andersson atraviesa por su momento más crítico. Las acciones desplegadas por la prestataria de servicio provincial apunta a mantener los diversos servicios y evitar el colapso.



En gestión

Esta semana en la provincia se avanzó en iniciativas para cubrir el déficit de viviendas. Por un lado, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) dio a conocer que construirá otras 1.449 viviendas, tanto de madera como de mampostería, en Itaembé Guazú. A propósito, se conoció el proyecto de expropiación de una importante superficie de tierras para construir una avenida para unir las dos Itaembé. Todo esto, a su vez, permitirá más mano de obras.



Esta semana se conocieron nuevos números oficiales de mayo que reflejaron el crecimiento de Misiones, por ejemplo, con los indicadores de empleo, en especial la construcción o de empleo joven en innovación.



Del mismo modo, la forestoindustria mantiene su buen momento económico, como también la yerba mate. Ello permite elevar los niveles de ventas y consumo, producto además de las importantes ofertas que tiene la provincia como el caso de Posadas.



Justamente la capital provincial sobresale por la gestión en el avance hacia una ciudad sustentable e inteligente, cuestiones que expondrá como único intendente del país Lalo Stelatto en la Cumbre de las Américas, en un encuentro a desarrollarse el 7 de junio en Los Ángeles.



Movidas políticas

En lo político partidario, también la renovación inició las rondas de reuniones con dirigentes renovadores y otros nuevos que se suman al espacio, con claras expectativas e intenciones de participar y colaborar con el Gobierno de cara a 2023. Como se indicó la semana pasada, los dos dirigentes con mejores proyecciones Hugo Passalacqua y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, concretaron multitudinarios encuentros políticos en Posadas y otros municipios, para instar a seguir cuidando del modelo político provincial.