El presidente echó a Matías Kulfas tras la difusión de un informe en off

domingo 05 de junio de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández le pidió ayer la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



La solicitud se produjo luego de que se difundiera un informe “en off” atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner, que fue cuestionado por el jefe de Estado y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



El apartamiento a Kulfas se conoció una hora después de que el mandatario criticara por Twitter la “publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del gobierno”, por el cuestionado informe, que desde la noche del viernes circuló entre periodistas a través de WhatsApp.



En ese mensaje de texto se responsabilizaba a “los funcionarios de Cristina” por las condiciones de contratación para las cañerías del gasoducto y se los acusaba de “armar un pliego de licitación a la medida de Techint”.



“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner”, remarcó el presidente en su tuit, en una crítica directa a los autores y promotores del informe.



Además, el primer mandatario defendió a los funcionarios a cargo de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) a cargo de la licitación para la provisión de las cañerías, de quienes dijo que confiaba en su “integridad moral y en la idoneidad”.



Desde esa empresa habían salido al cruce de la información en off emitida desde Desarrollo Productivo con una acusación fuerte contra Kulfas: “A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan el periodismo para hacer operaciones políticas”.



El cruce había comenzado el viernes con las palabras de la vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, en el que cuestionó que la empresa Techint importe desde Brasil los laminados de chapa para la obra en Vaca Muerta, pero el desenlace llegó ayer luego de que Cristina Fernández de Kirchner denunciara que “funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos” ejecutan “ataques” sin “dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”.



La respuesta de Cristina

Previamente, la vicepresidenta por redes sociales había expresado su malestar por esa publicación.



“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, indicó la ex mandataria en su publicación.



Qué decía el mensaje

La empresa Energía Argentina (Enarsa) emitió ayer un comunicado en el que compartían una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con información que un vocero había enviado “en off” a periodistas.



“La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina”, comenzó el mensaje en alusión a la frase que pronunció el viernes la ex presidenta durante el acto por los 100 años de YPF, cuando le señaló a Alberto Fernández: “Vos tenés la lapicera, te pido que la uses”.



El escrito apuntaba a que fue el ala kirchnerista del gobierno la que “fijó las condiciones para darle las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.



“Es IEASA (Enarsa), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA”.



Además, el texto acusó a la firma de haber hecho una licitación “a la medida de Techint” para la provisión de materiales para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.



Kulfas era parte de la “mesa chica” de Alberto Fernández aun desde antes de ser precandidato a presidente. Era miembro del Grupo Callao, que trabajaba para generar una alternativa en el 2019 en una oficina de esa avenida porteña.



La salida de Kulfas abre varios interrogantes. Uno de los que podría tener una salida diferenciada es que por estas horas el gobierno evaluaba la posibilidad de separar Desarrollo Productivo de la cartera de Energía y dar lugar así a un nuevo ministerio.



En tanto, ayer circulanban tres nombres para reemplazar a Kulfas: Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil; Cecilia Todesca Bocco, ex vicejefa de Gabinete; y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

CFK había criticado a Kulfas en Chaco

El desplazamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es el epílogo de una serie de cuestionamientos contra la figura del funcionario, quien nunca consiguió el respaldo del sector que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández. El 6 de mayo, en un acto realizado en Resistencia, Cristina lanzó fuentes críticas al ministro de Desarrollo Productivo por haber escrito un libro “en contra” de su gobierno, en referencia a “Los tres kirchnerismos” que escribió Kulfas. “En noviembre de 2019 yo ya sabía quién iba a ser el ministro de Desarrollo. Había escrito un libro contra nosotros. Imaginate. Mirá si voy a andar enojándome por tal o cual cosa. Había escrito un libro contra nosotros, pero, bueno, el presidente confiaba en él. Vaya”, dijo en Chaco la vicepresidenta sobre Kulfas, sin nombrarlo.

La desmentida de Energía Argentina a los dichos en off de Matías Kulfas

El contrapunto que concluyó con el pedido de renuncia a Matías Kulfas por parte del presidente Alberto Fernández giró en torno a las condiciones para la licitación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, sobre las cuales la empresa Energía Argentina (antes Enarsa) emitió una fuerte desmentida al mensaje de WhatsApp con información en off que se atribuyó a la cartera de Desarrollo Productivo.



La firma, que lleva adelante el gasoducto Néstor Kirchner, rechazó la versión sobre la licitación de la obra que se había difundido anoche entre grupos de periodistas, presuntamente desde el ministerio a cargo de Kulfas.



La respuesta de Energía Argentina fue compartida en su cuenta de Twitter por la vicepresidenta Cristina Fernández, quien de ese modo se hizo eco de las críticas de la empresa a los “funcionarios del off que, además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta”.



Los cuestionamientos se centraron en definiciones para la adquisición de caños y válvulas para el gasoducto clave del yacimiento de Vaca Muerta, una obra de infraestructura que tendrá una extensión de 563 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y Salliqueló en el oeste de la provincia de Buenos Aires, atravesando Río Negro y La Pampa.



También el secretario de Energía, Darío Martínez, utilizó su Twitter para rechazar los cuestionamientos al proceso licitatorio del gasoducto, entre ellos la provisión de insumos como laminado en chapa, y remarcó que en los pliegos de la licitación se realizaron “todas las especificaciones técnicas y cumpliendo todos los plazos que demanda una obra tan importante”.



Por otro lado, Energía Argentina detalló en su desmentida que la licitación de chapas para el gasoducto fue abierta a empresas extranjeras luego de que la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero indicara que sólo Siat SA, controlada por Tenaris (fabricante de tubos y servicios para industria energética del grupo Techint), podía cumplir con los requisitos técnicos.