Padre e hijo fallecieron debido a un incendio que consumió toda su casa

domingo 05 de junio de 2022 | 6:03hs.

Dos personas fallecieron al quedar atrapadas en un incendio en Posadas. La tragedia ocurrió el viernes por la noche en el barrio Los Kiris, de la capital provincial, y se espera establecer las razones del siniestro, aunque todo indica que se trató de un accidente.



Un familiar consultado por este medio confirmó que las víctimas fueron Lorenzo Velázquez (92) y su hijo Miguel Velásquez (59). El Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo, ordenó que se haga la autopsia, que determinó que murieron por la inhalación del humo.



La casa queda sobre la avenida Aguado, en la esquina de la calle San Ignacio. El terreno está elevado, cercado con un alambrado. Desde la vereda hasta donde se encontraba la casa hay unos 20 metros, con un aljibe en el medio del camino.



Padre e hijo vivieron toda la vida en el lugar, ya que el mayor de ellos se separó de muy joven. Vecinos y familiares destacaron que don Lorenzo era una persona muy lúcida e independiente, jubilado, mientras que su hijo tenía una pensión por discapacidad.



Ambos recibían diariamente una vianda al mediodía, pero no tenían mayor salida que esa.



Según pudo reconstruir El Territorio en base a fuentes policiales, bomberos y policías fueron advertidos poco después de las 23 sobre el siniestro. En la escena se hicieron presentes dotaciones de bomberos, quienes sofocaron el fuego e hicieron las labores de rigor hasta pasadas las 2 de la madrugada.



Lastimosamente el fuego consumió casi toda la estructura, que era mayormente de madera, lo que aceleró la combustión. Un vecino del lugar detalló en la escena que las llamas superaron su techo y envolvieron su casa, por lo que temió que el fuego alcance su domicilio.



“Tuvimos que sacar todas las cosas y salir por las dudas. Las paredes se despintaron e incluso se resquebrajaron por el calor. Por suerte no había viento”, expresó el vecino colindante, quien prefirió no dar su identidad.



El testigo expresó que fue él quien llamó a la Policía de Misiones, pero confirmó que el fuego se habría iniciado al menos una hora antes. Él y otros vecinos intentaron ingresar al lugar, pero el calor, las llamas y las explosiones hicieron imposible cualquier rescate de las personas dentro.



Luego de sofocar las llamas, los efectivos de distintas dependencias ingresaron al inmueble y hallaron dos cuerpos totalmente incinerados, uno en el sector de la cocina y otro en un dormitorio.



Humberto, un familiar de los Vázquez, expresó ayer a la tarde que ambos cuerpos le habían sido entregados luego de la autopsia solicitada por la Justicia y el certificado de defunción señalaba que fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.



De todas formas, se esperaba la entrega de la documentación correspondiente para el reconocimiento sea formal.

En el lugar los efectivos policiales identificaron tres braseros. Foto: Nicolás Arce

En el lugar, los bomberos encontraron al menos tres braseros, lo que habría iniciado el fuego. Trabajaron en el sitio, los integrantes de la Comisaría Decimoséptima y la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor. En el lugar había al menos un brasero.