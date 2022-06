Acumuló causas por violencia y aceptó un juicio abreviado

domingo 05 de junio de 2022 | 6:03hs.

Mediante un juicio abreviado un metalúrgico de 44 años de Puerto Rico aceptó su culpabilidad en el marco de una acumulación de cuatro causas en su contra por violencia de género y amenazas y en caso de homologarse el fallo deberá purgar una condena de cuatro años y medio de prisión efectiva mediante un acuerdo realizado entre su abogado particular y el fiscal del Juzgado de Instrucción Uno de la citada localidad.



Fuentes consultadas consideraron como ejemplar el acuerdo pautado entre el patrocinante particular del imputado y la parte acusatoria, representada por el fiscal Héctor Simon, si se tiene en cuenta la cuestión de género.



El hombre permanecía con prisión preventiva desde marzo del año pasado luego de ser detenido por el último grave episodio en perjuicio de su ex pareja.



En esa oportunidad, luego de romper una ventana, el acusado ingresó al departamento de la denunciante y esperó a que la mujer llegue a la morada.



Aunque aquella vez por fortuna, la dueña de casa, al advertir a su ex dentro del inmueble logró alertar de inmediato la situación a la policía no sin antes escuchar y ver como el hombre la amenazaba de muerte con gestos con una de sus manos.



Incluso, en una ocasión previa, también había sido amenazada por el mismo hombre, aunque esta vez portaba un machete.



Lo que agravó aún más la situación del detenido fue que para esa instancia ya había desobedecido dos medidas cautelares que le había fijado en su momento la Justicia de Puerto Rico y que le prohibían acercarse a la denunciante.



Según lo que se reconstruyó a lo largo de la investigación en torno a las acusaciones contra el imputado, se supo que la primera denuncia en contra del metalúrgico se produjo en 2018, aunque se citó que de acuerdo a los dichos aportados por la propia víctima, los hechos de violencia llevaban casi dos décadas.



Incluso los hijos de la mujer fueron testigos de estos maltratos.



El encartado debía afrontar un juicio ante el Juzgado Correccional y de Menores de Puerto Rico, a cargo del magistrado Rubén Lunge, aunque tras la presentación de una intención de juicio abreviado entre las partes hecha la semana pasada, fue el propio juez quien se entrevistó con el imputado.



En dicha instancia, este último ratificó su intención de aceptar la culpabilidad de los hechos que se le acusaban: dos causas por desobediencia judicial y dos por amenazas. Posteriormente mantuvo una audiencia con la víctima, más allá de que esto no sea vinculante al proceso pero si para conocer su opinión sobre la posibilidad de un acuerdo de pena.