Todos los caminos conducen a Pinti

domingo 05 de junio de 2022 | 6:05hs.

Crucero no convenció en el juego, pero se apoyó en la figura de Ernesto “Pinti” Álvarez para derrotar 2-1 a Gimnasia y Tiro de Salta y llegar a la cima del torneo Federal A. La era Ricardone empezó con el pie derecho en esta 12ª fecha.



En la primera parte el Colectivero no pudo vulnerar un sistema defensivo que mostró fallas en cada propuesta del rival. La falta de elaboración en el mediocampo fue la razón principal y sólo Pinti se mostró como carta de referencia en la generación, siempre retrocediendo algunos metros.



Prueba de ello fue el gol en el amanecer. Sobre los 4’ el delantero paraguayo filtró un estupendo pase entre líneas y el juvenil Weyreuter trepó por la banda derecha hasta el final para lanzar un centro bombeado que encontró la cabeza de Campozano, con todo su arco a disposición en el área chica. Fue el 1-0.

Cristian Campozano abrió la cuenta en Santa Inés, de cabeza. Foto: Federico Gross

Gimnasia no se achicó de ninguna manera tratando de manejar los hilos en los pies del habilidoso Busse, jugador de enorme panorama.



El Albo también apostó a la pelota parada como arma de fuego; precisamente el empate llegó a los 22’ desde un tiro de esquina muy bien ejecutado por Busse. El esférico cayó en el segundo palo, justo en la cabeza del central Alfredo González que sólo tuvo que empujarla ante la desinteligencia defensiva y la mala salida de Bachke.



Con el correr de los minutos el Colectivero se fue apagando pero no lo suficiente para generar dos jugadas a destacar: un remate desde afuera del área de Morales que sacó el uno y otro cabezazo de Campozano, esta vez desviado. Todo entre los minutos 29 y 30.



Ya en el complemento la tónica no cambió demasiado. Garay levantó considerablemente su nivel, pero no encontró socios en el medio; apenas Caballero se mostró como alternativa.



Ricardone, entonces, no demoró en mover el banco con los ingresos de Perussato, Arévalo y Cerdan.



El partido se fue consumiendo así como la paciencia del buen marco de público que se acercó al Andrés Guacurarí. Y en ese momento se concretó lo que todos esperaban.



Pisando los 46’, después de una muy buena sociedad con Cerdan y Tarrito Pérez, el paraguayo Arévalo habilitó con un enorme pase entre líneas a su compatriota Pinti quien fue más ‘bicho’ y se anticipó a la salida del arquero para puntearla al palo izquierdo. Golazo y locura total.



Crucero cortó una mala racha de cuatro partidos sin victorias y llegó a la punta de la zona Norte. Quedará mucho por corregir para paliar la pálida imagen de ayer. Hay tiempo y las matemáticas lo avalan. La era Ricardone está en el buen camino.



Se viene Atlético Paraná, en Entre Ríos. Parada más que complicada.

Federal A

Zona Norte

12ª fecha

Partidos-Ayer

Crucero 2-Gimnasia (S) 1



Hoy

11, Sportivo Las Parejas-Atlético Paraná

11, Juventud Antoniana-Unión (S)

11, Juventud Unida (G)-San Martín (F)

11.15, Boca Unidos-Defensores (P)

11.30, Sportivo Belgrano (SF)-Douglas Haig

17.30, Gimnasia (CdU)-Central Norte (S)

17.30, Racing (C)-Defensores (VR)

Libre: Sarmiento (R)