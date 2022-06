Bajó el río, pero sigue cerrado el circuito Garganta del Diablo

domingo 05 de junio de 2022 | 6:04hs.

El pasado miércoles la administración del Parque Nacional Iguazú fue notificada del aumento progresivo del caudal del río Iguazú por parte de las represas hidroeléctricas aguas arriba, que dieron a conocer que estaban trabajando al 90% de su capacidad y debían abrir las compuertas para liberar el excedente. Esto, explicaron, impactaría horas más tarde en la cantidad de metros cúbicos que se desploman en los 275 saltos de las Cataratas del Iguazú.



Es por ello que desde el jueves permanece cerrado de forma preventiva el circuito Garganta del Diablo y el salto Bossetti, dos de los más sectores más espectaculares y que más convocan a los turistas que desean la postal soñada con las cataratas como telón de fondo. Pero el resto del parque trabaja con normalidad.



En base a lo explicado desde el Parque Nacional Iguazú, hoy por la mañana realizarán una nueva evaluación del estado del río para determinar si podrán volver a habilitar el circuito, donde las pasarelas debieron ser rebatidas.



El pico máximo de la crecida se registró el jueves a las 14. En ese momento, el caudal de agua alcanzó los 10.500 metros cúbicos, luego comenzó a descender de forma progresiva. No obstante, desde Parques Nacionales consideran que aún no es seguro para el visitante y decidieron posponer la apertura hasta que el nivel del agua llegue a 6.000 metros cúbicos. Ayer a las 16 se registraba una caída de 7.260 metros cúbicos por segundo. Toda esta situación se da en un contexto de intensas lluvias en las altas cuencas del río, en Brasil.



Extraordinario

Este tipo de crecidas extraordinarias se registran generalmente en el mes de junio, pero con los cambios climáticos estas fluctuaciones son más difíciles de prever, sobre todo teniendo en cuenta los periodos de sequía que se registraron en los últimos tiempos.



Las estadísticas indican que en 2013 el río Iguazú alcanzó un pico de 19.000 metros cúbicos en el mes de junio. Al año siguiente, en el mismo mes, la crecida fue extraordinaria alcanzando los 47.500 metros cúbicos, dicho año un tramo de las pasarelas y parte del balcón de garganta fueron arrastrados por la fuerza del agua.



Luego, en diciembre de 2015 también se volvió a registrar una crecida que provocó el cierre del circuito Garganta del Diablo con un registro menor al anterior, esta vez con 11.000 metros cúbicos por segundo.



Prevén lluvias

Para hoy vuelve la inestabilidad a toda la provincia. Según anticipó la Dirección General de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología, el tiempo estará inestable y fresco y lluvias de variada intensidad estarán presente a lo largo de este domingo en la zona Sur, mientras que el resto del territorio provincial permanecerá con cielo cubierto, no descartándose la probabilidad de lluvias leves especialmente en la zona Centro.



En la zona Sur se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 24°, en el Centro la mínima será de 17° y la máxima de 22° y en zona Norte habrá mínimas de 17° y máxima de 23°.



Para mañana se espera una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con el avance desde la frontera con Paraguay de nuevos núcleos de tormentas que se intensificarán en las zonas Sur y Centro, provocando precipitaciones y variabilidad en las condiciones del tiempo, detalló Alerta Temprana.



Los fenómenos irán desde lloviznas hasta tormentas aisladas y se manifestarán principalmente a partir del mediodía.



Las temperaturas ascenderán gracias a los vientos que predominarán del sector norte.



En la zona Sur se esperan mínimas de 16° y máximas de 19°, en el Centro habrá mínimas de 15° y máximas que promediarán los 19, en el Norte provincial las mínimas serán de 17° y las máximas de 24°.

En cifras

10.500 El récord de agua sobre las Cataratas del Iguazú se precipitó este jueves, cuando cayeron 10.500 metros cúbicos por segundo.