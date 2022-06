Sacaron casi 800 toneladas de cacharros de casas de Posadas

domingo 05 de junio de 2022 | 6:04hs.

Aunque el coronavirus y las demás afecciones respiratorias ocupan hoy el principal interés de la comunidad, el dengue es monitoreado de cerca, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad endémica.



La herramienta más potente para combatirla es evitando que se generen criaderos que propicien la proliferación de los mosquitos. Así, en lo que va del 2022 se retiraron de los domicilios de Posadas 794 toneladas de cacharros. Fueron visitadas 268 chacras de la ciudad, eso se lee en el informe que compartió con El Territorio, Fabricio Tejerina, biólogo y director de vigilancia y control de vectores de la Municipalidad.



Tejerina, explicó que si bien este trabajo específico se realiza durante todo el año, es en otoño e invierno cuando se refuerzan, dado que los huevos permanecen en los recipientes esperando las condiciones óptimas para eclosionar. Por ello, los agentes municipales recorren casa por casa invitando a los vecinos a sacar los elementos en desuso. Otra de las estrategias, contó, es pasar un día antes y avisarles del trabajo que se hará al día siguiente.



“Nos sorprende la cantidad de cosas que hay en un patio, que le preguntamos al vecino para qué guarda y lo tienen por las dudas. Tratamos de convencerlos de que todo lo que sea basura lo saquen porque es un problema de salud para la familia y para toda la manzana. Tenemos registrados unos 200 recipientes que son propicios para ser criaderos de mosquito”, relató el profesional.



El informe da cuenta de que el 30% de lo que se sacó en cacharros supone un criadero de mosquito.



“No llevamos ramas, escombros ni madera, sino cosas que puedan acumular agua, pero cuando pasamos, mucha gente saca otras cosas como caños de bicicleta, sillones viejos, que llevamos igual porque si no la gente no saca las cosas que acumulan agua”, indicó.



Y agregó: “Se le da ese servicio para que el vecino pueda eliminar esas cosas del patio, que también pueden generar problemas epidemiológicos porque son refugio de ratas, alacranes, de arañas, garrapatas”.



Recolección de neumáticos

En paralelo, también se retiran neumáticos en desuso de las gomerías de la ciudad, unas 106 de las que se tienen registro. Sucede que este elemento además de ser contaminante para el medioambiente, es uno de los principales albergues de los huevos del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.



“Esa es una cuestión pendiente que se tiene en la región, que es la recuperación de neumáticos que están compuestos principalmente por caucho y acero, esos dos elementos se pueden recuperar al 100%. Cuando hablamos de medioambiente, un neumático contamina un montón, pero el Estado tendría que estar aportando fuertemente para evitar todos esos miles de neumáticos, pudiendo generar puestos de trabajo”, sostuvo.



Consultado sobre cómo podría presentarse la enfermedad este verano, consideró: “Un brote de dengue es multifactorial, es más, todavía no entendemos cuáles son todos los factores. Hay zonas donde los índices larvarios son bajos y tenemos una epidemia y otros donde los índices son altos, pero no hay dengue”.



Y cerró: “Lo que estamos viendo es que a nivel regional se mantienen los casos de dengue, por lo que si las condiciones son buenas en verano y sigue circulando el virus y la gente empieza a moverse, puede ser que empiecen a aparecer casos en Misiones”.