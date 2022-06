Tucumán: una provincia con mucho más que la historia de una Nación

domingo 05 de junio de 2022 | 6:00hs.

Lo primero que recordamos cuando escuchamos la palabra Tucumán es independencia y en ese momento nos remontamos a aquel 9 de julio de 1816, cuando un grupo de libertadores reunidos en la Casa Histórica lograron proclamar la independencia y crear así la nación. Tucumán hoy es una de las provincias del Norte argentino que ofrece cientos de opciones a los turistas para descansar y disfrutar de bellos paisajes, monumentos históricos, cultura y una exquisita gastronomía.



Desde la vuelta del turismo, el Ente de Turismo de Tucumán apostó en armar diferentes circuitos, posicionando así la ruta del vino tucumano, que no tiene nada que envidiar a otras provincias, ya que los productos son de primera calidad y con un plus que le brinda la ubicación de los viñedos. Los vinos de altura aportan ese toque diferente al paladar. Esta ruta es sumamente importante para la provincia aunque aún no es reconocida a nivel nacional.



También desarrollaron como producto turístico la Ruta de los Artesanos, que tienen como particularidad la posibilidad de visitar a los artistas en sus hogares o lugares donde desarrollan su actividad, además del hecho de que cada pieza elaborada por ellos es única e irrepetible.



Tucumán cuenta con una mayor conexión aérea, entre ellas la ruta que conecta esta bella provincia con Misiones, en Puerto Iguazú. Este vuelo tiene dos frecuencias semanales (miércoles y sábados) que permiten planificar un escapada para conocer no sólo una hermosa e importante parte del norte argentino, sino que permite al visitante revivir la historia del nacimiento de la nación.



Al recorrer San Miguel de Tucumán (capital de la provincia) se puede contemplar su extraordinaria arquitectura con un pintoresco paisaje, tanto en la plaza principal como en la mayoría de las calles, ya que cada tres o cuatro metros hay un árbol de naranjas, perfectamente podado, que produce un fruto un tanto ácido, que actualmente es cosechado por una empresa privada que utiliza las naranjas para la elaboración de mermelada.



Plantar naranjas en las veredas es una costumbre muy antigua que permitió sacar lo mejor de cada ciudadano tucumano, porque cada familia se encargaba de cosechar el fruto y mantener las plantas. Toda la producción de las plantas era donada por los vecinos a las Hermanas Esclavas que elaboraban la mermelada y las comercializaban. El dinero estaba destinado a solventar todos los gastos de un hogar de niños sin madre que estaba a cargo de las hermanas.



Desde los inicios

La historia del país está concentrada en San Miguel de Tucumán, sin embargo en otros puntos de la provincia no muy alejados de la capital se puede conocer en detalle la cultura milenaria de los pueblos originarios. Estos lugares se encuentran en muy buen estado y en proceso de recuperación de sus raíces, como las Ruinas Sagradas de Quilmes, que actualmente es administrada por el pueblo originario con el acompañamiento del Ente de Turismo que en todo momento apoya la difusión del atractivo turístico y ha invertido en el lugar para dar a conocer su cultura.

La visita a la Casa Histórica es obligatoria en Tucumán. Foto: Norma Devechi

Uno de los tours imperdibles en San Miguel de Tucumán es la Casa Histórica dónde se puede conocer la famosa Casita de Tucumán que no es para nada pequeña, es por ello que los tucumanos prefieren llamarla Casa de la Patria, ya que el diminutivo contradice el paso trascendental que se dio en la provincia más pequeña del país, paso que tiene por menores que quizás no están muy claros y presentes en la memoria de todos los argentinos.



Es por ello que desde el bicentenario de la independencia en Tucumán se pueden conocer los sucesos que marcaron un hito, de una forma más interactiva mediante un espectáculo único en el país llamado ‘Tina, el rumor de una nación’.

El musical ‘Tina, el rumor de una nación’ da a conocer los sucesos de 1810. Foto: Norma Devechi

Este espectáculo musical cuenta los sucesos más importantes que se registraron entre 1810 y 1816 cuando se declaró la independencia. Se desarrolla en las instalaciones del ex banco, que fue adaptado para un espectáculo que tiene solamente dos actores, pero cuenta con la participación de los personajes de aquella época a través de hologramas. Además de contar con la tecnología para dar vida a los protagonistas de la historia, el sector de platea del teatro gira dirigiendo al público a los diferentes escenarios dónde recrean, al cabildo, a la Casa Patria, una tienda de campaña, entre otros. Este espectáculo comienza en la biblioteca -donde empieza el viaje por el tiempo- y actualmente es protagonizado por Joaquín Navarro que interpreta a Bautista, un alumno que detesta historia y debe estudiar para aprobar un examen y Tina, quién lo guía en el viaje a descubrir la historia de una nación.



Las vedette de la gastronomía

Empanadas hay en todo el país, pero las tucumanas superan cualquier expectativa, como el famoso sándwich de milanesa.



Si bien la gastronomía es muy variada, con sabroso platos y abundantes, en todos los locales gastronómicos se puede degustar las famosas empanadas tucumanas. Hechas con matambre, que es hervido previamente para tiernizarlo y luego comenzar con la preparación.



No obstante la provincia ofrece un abanico de opciones en una localidad a tan sólo 30 minutos de San Miguel de Tucumán. Se llama Yerba Buena y ofrece dos avenidas completas con una amplia variedad de bares y restaurantes que posicionan a la provincia como un destino gastronómico.



En tanto, los postres denominados degustaciones regionales con dulces hechos a base de caña de azúcar y frutas en almíbar, se destaca la lima, zapallo y cayote, productos que no faltan en la carta de cada uno de los restaurantes de Tucumán.



La provincia está preparada para recibir todo tipo de turistas y está lista para la recepción de familias con opciones para todas las edades, con paisajes impactantes e historias que se remontan desde la invasión española. Tucumán es más que la historia de una nación, es una experiencia que transcurre a través del tiempo.

Especial corresponsalía Puerto Iguazú