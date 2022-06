Falta de Combustibles: comercio e industria alertan sobre la situación en Eldorado

sábado 04 de junio de 2022 | 14:00hs.

Tanto la industria maderera como el comercio y la actividad del transporte de cargas se ven afectados por la falta de gasoil. Referentes de las distintas actividades productivas se refirieron al complejo panorama que atraviesan las actividades productivas.

Así fue que Abel Gauto Fechner, presidente de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), explicó: “La situación es muy compleja, sobre todo para los pequeños empresarios, ya que por ahí los más grandes tienen otras espaldas o compran a granel y tienen depósitos de combustible”.

“Es común ver a los pequeños productores recorriendo las estaciones de servicio viendo dónde se encuentra combustible los fines de semana para poder trabajar durante la semana hasta que llegue de nuevo gasoil a las estaciones de servicio. El tema es que no se ve que se solucione a corto plazo el problema”, lamentó

José Rafael Agüero, presidente de la Cámara de Comercio, coincidió con el diagnóstico y afirmó que “es muy difícil trabajar así para el comercio. Sobre todo para los que son distribuidores, ya que casi todos sus vehículos son gasoleros. Entonces, si no tienen gasoil su trabajo se complica”.

“Hay casos en que las salidas del fin de semana son subirse a uno de los vehículos y recorrer las estaciones de servicio buscando gasoil. Incluso también tenemos problemas con algunos proveedores de otras provincias, ya que algunos camiones son reacios de llegar a Misiones porque no saben si habrá combustible. No es que haya desabastecimiento, por lo menos acá en Eldorado, pero se atrasan algunos pedidos. Yo no recuerdo que nunca haya pasado esto”, rememoró.

De igual forma, Oscar Neumann, empresario del transporte, también se refirió al tema y manifestó que “era previsible. Yo venía viendo esto. Nosotros somos un país limítrofe y en 30 años de transporte nunca se dio esto de que en nuestro país el litro valga un 40% de lo que vale en Brasil. El agravante es que todos los países cargan acá en Argentina, entonces hay faltante y el daño es terrible”.

“A Misiones ingresan diariamente 500 camiones de otros países que cargan combustible. Cuando llegan de regreso a la frontera cargan para reingresar a su país”, detalló.