Los hijos de la taxista Claudia Benítez declararon en Cámara Gesell

sábado 04 de junio de 2022 | 4:30hs.

El proceso por el crimen de la taxista Claudia Benítez (35) siguió avanzando ayer luego de la conmoción que generó la detención de un segundo sospechoso, quien espera detenido en una celda a ser llamado por el juez Miguel Mattos a prestar declaración indagatoria.



Según detallaron fuentes del caso, en la víspera se produjo la declaración en Cámara Gesell de los hijos que la víctima tuvo con Juan Andrés R. (39), quien está detenido e imputado por femicidio. Se trata de dos niños menores de edad, de 11 y 7 años.



Los voceros consultados prefirieron mantener en reserva el contenido de las declaraciones por el momento debido a que buscan preservar el avance de las investigaciones. Desde la defensa del marido de Claudia, en tanto, señalaron que a ambos se los vio muy conmocionados. Al parecer, el menor de ellos no pudo prestar su testimonio.



Desde el inicio del caso la declaración de los pequeños fue una posibilidad, debido a que se presume que ellos estuvieron la noche previa al crimen en el hogar junto con sus padres. De todas formas, es y será tomada “con pinzas” en razón de que el señalado por el hecho es su padre.



Como se sabe, nadie está obligado a declarar en contra de un familiar directo, aunque en este caso también es cierto que la víctima es su madre.



Más allá de eso, como informó oportunamente este medio, investigadores consultados declararon que el hogar familiar quedó en principio descartado como la escena del crimen o del ataque a la taxista en razón de las diferentes pericias y búsquedas que se hicieron en el domicilio de Itaembé Miní.



Hasta ayer, la situación de los dos detenidos no había cambiado y seguían a disposición de la Justicia a la espera de nuevas determinaciones del magistrado.



Nueva detención

Como informó ayer este medio, Franco Jesús Ramos (27) fue apresado el jueves en su casa del barrio Sol de Misiones II luego de que la Policía de Misiones determinara que el celular de Claudia Benítez estaba nuevamente activo en el barrio Itaembé Miní.



Mediante la dueña de la línea pudieron ubicar el aparato y se determinó que había sido comprado de buena fe. El comprador señaló a la persona que se lo vendió y con esos datos llegaron a Ramos.



El dato estremecedor es que el joven de los cuatro acusados por el femicidio de su pareja Marina Da Silva (19), hecho ocurrido en diciembre de 2013. El cuerpo fue hallado también en un pozo en Campo Bauer, de Nemesio Parma.



Ramos y todos los implicados por ese caso se encuentran en libertad debido al vencimiento del plazo razonable de prisión preventiva. Es que si bien la causa fue elevada a juicio y estaba a disposición del Tribunal Penal Dos de Posadas, el debate nunca se hizo y tampoco tiene aún fecha.



Los investigadores que trabajaron en el caso de Da Silva señalaron al respecto que solamente quienes viven en esa zona conocen bien dónde están los pozos debido a que son los lugares donde se ocultan sustancias y elementos de contrabando que llegan desde Paraguay.



Ramos, dijeron los investigadores, había vivido allí y conocía tanto a la víctima como al detenido debido a que asistía a la misma iglesia que ellos.



Con estos elementos, la investigación apunta a determinar el rol del nuevo detenido y si actuó o no en complicidad con otras personas.