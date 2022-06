A 7 años del Ni Una Menos, una nueva movilización

sábado 04 de junio de 2022 | 6:03hs.

A siete años del Ni Una Menos, en la jornada de ayer hubo movilizaciones en todo el país de colectivos feministas y diferentes organizaciones sociales. En Misiones la movilización principal se concretó en Posadas, con una marcha desde el mástil ubicado sobre la avenida Mitres y Uruguay hasta la plaza 9 de Julio.



En la capital misionera se alzaron nuevamente las voces por las víctimas de la violencia machista más extrema, con el dolor latente del asesinato de Claudia Benítez, una trabajadora que buscaba un espacio seguro para que las mujeres lleguen a casa sanas y salvas.



A nivel nacional, los colectivos feministas acordaron en un documento reivindicaciones que van desde una reforma que garantice el acceso a la justicia a las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y castigue el asesinato de mujeres, y pidieron la aplicación en todo el país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.



El texto tiene 41 puntos de reivindicaciones, entre las que destaca en primer lugar “¡Basta de Justicia patriarcal!” y se reclama “una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries”.



Como segundo punto, se exige “el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionado en 2015 con perspectiva de género” y se recalca que “los procesos legales no deben revictimizarnos”.



En esa línea, se reclama por “un sistema judicial que no invisibilice la realidad de niñeces y adolescencias víctimas de abuso sexual” al tiempo que se exige terminar con la aplicación “del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de la persecución a las madres protectoras”.



“Justicia por Arcoíris en La Rioja. Defendamos infancias libres de abusos. Basta de complicidad del Poder Judicial. Libertad para su madre”, figura en otro punto del documento, que también exige el “esclarecimiento inmediato del asesinato mafioso, misógino y patriarcal de Claudia Benítez en Misiones, creadora de la red de taxis Entre Nosotras”.



A su vez, se demanda que se garantice “la aplicación de la Ley de IVE en todo el país. ¡Niñas, no madres!”, al tiempo que se pide la “efectivización de la Educación Sexual Integral ya. Por una ESI con perspectiva de discapacidad, educación inclusiva y feminista”.