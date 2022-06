Por crecida del río Iguazú, Cataratas registró un extraordinario caudal

sábado 04 de junio de 2022 | 5:30hs.

Una crecida extraordinaria se registró en el río Iguazú debido a las intensas lluvias que tienen lugar en las altas cuencas, en Brasil. Esto provocó un aumento considerable del caudal de agua, que se vieron reflejados en los 275 saltos de una de las siete maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú.



El pico máximo se registró a las 14 de ayer con 10.500 metros cúbicos por segundo y comenzó a descender con el pasar de las horas. Debido al fenómeno y por seguridad para el visitante, algunos circuitos fueron cerrados el jueves y otros están parcialmente habilitados.



Desde la administración del Parque Nacional Iguazú emitieron un comunicado en la tarde del jueves en el que informaban que por seguridad y para resguardar la infraestructura, el paseo Garganta del Diablo iba a permanecer cerrado hasta nuevo aviso. Sus pasarelas fueron rebatidas para evitar daños a la estructura: debido al sistema de diseño las barandas quedan resguardadas para soportar la fuerza del agua y todo lo que ella arrastre, como ramas o troncos.



Las Cataratas registran habitualmente un caudal de entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo.



Así que tras la sequía que azotó a la región por varios meses, ahora el récord de precipitaciones del último trimestre está mostrando sus consecuencias y deja paisajes espectaculares, como en Iguazú.



“El jueves a las 16 comenzamos a notar el aumento del caudal y empezamos a trabajar con el rebatimiento de las pasarelas junto a la empresa concesionaria. Tenemos como protocolo iniciar el monitoreo constante cuando el caudal del agua llega a 6.500 metros cúbicos y a los 8.500 metros cúbicos el procedimiento es rebatir las pasarelas del paseo Garganta”, explicó a El Territorio Atilio Guzmán, intendente del Parque Nacional Iguazú.



Tal como explicó Guzmán, el monitoreo del río es constante y conforme se estabilice el caudal se decidirá si se reabre del paseo Garganta del Diablo.



Respecto a los demás paseos, el circuito superior está habilitado en su totalidad hasta el momento, ya que no existe riesgo para el visitante. En tanto, en el circuito inferior está habilitado el mirador Bella Vista que corresponde al tramo uno.



En lo que refiere al tramo dos, el balcón del salto Bossetti está cerrado por riesgo de que se desplomen troncos o ramas arrastrados por el agua.



En el lado brasileño de las Cataratas, los paseos no fueron cerrados en ningún momento y están habilitados normalmente. Tal es así que registraron una mayor cantidad de visitantes en la jornada de ayer.



Los antecedentes del fenómeno



La situación que vive actualmente el mayor atractivo de Misiones tuvo dos antecedentes recientes: uno fue en junio de 2014 y el otro en diciembre del año siguiente.



En 2014, según lo publicado por este medio en aquel momento, la crecida del río Iguazú a causa de las lluvias literalmente borró las Cataratas, que se transformaron en un solo salto por la fuerza y el volumen del caudal. En esa oportunidad la fuerza de las aguas se llevó algunos tramos de la pasarela y parte del balcón de Garganta del Diablo.



El caudal, que normalmente no supera los 2.000 metros cúbicos por segundo, trepó a 46 mil, un aumento exponencial. El incremento de casi 30 veces el caudal del río fue considerado como “un evento extraordinario”, pero en esa oportunidad las autoridades del Parque cerraron todos los circuitos del área turística.



Mientras, el último antecedente fue en diciembre de 2015, cuando también se clausuraron las pasarelas que conducen a la Garganta del Diablo.



El caudal de agua en los saltos de Cataratas en esta época llegó a los 11.000 metros cúbicos por segundo a causa de las lluvias.



Según se precisó en aquel momento, la creciente comenzó a evidenciarse a raíz de las lluvias incesantes que se registraron en el sur del Brasil, principalmente en los estados de Paraná y Santa Catarina.

El salto dos Hermanas, único. Foto: gentileza Ángel Palma

