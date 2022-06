Alberto y Cristina se volvieron a mostrar juntos luego de las diferencias internas

sábado 04 de junio de 2022 | 6:05hs.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participaron ayer del acto por el centenario de la empresa estatal de energía YPF en el predio de Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli.



El mandatario y la vicepresidenta volvieron a compartir un acto después de haber participado de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo pasado y luego de que se conocieran las diferencias por el rumbo económico.



Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer que “la historia se construye frente a las adversidades con pecho y coraje”, y deploró que haya “gente que destile odio contra la política”. A su vez, consideró que “el futuro se construye en el presente”, se mostró esperanzada en que “Argentina se convierta en un gran proveedor de energía para el mundo” y le reclamó a la empresa Techint que “traiga su producción al país”.



Por otra parte, resaltó que “crecieron 78 puntos los salarios de la Argentina” entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos kirchneristas, pero luego, en los “cuatro años posteriores cayeron 20 puntos” durante la gestión de Cambiemos.



La vicepresidenta afirmó que “gobernar es administrar tensiones en favor de las grandes mayorías” y consideró que el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno había encontrado “la forma de desendeudar a la Argentina”.



“Nadie puede negar que desde 1983 el principal problema estructural que tenía la Argentina era el peso de su deuda externa y todos los condicionamientos de esa deuda”, apuntó. “45 mil millones de dólares de deuda recibió la democracia”, precisó la vicepresidenta en ese sentido tras la emisión de un video en el que Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía de Mauricio Macri se refirió a la deuda externa.



Las críticas de los medios en 2012

La vicepresidenta recordó cuando, al estatizar YPF que estaba en manos de la española Repsol, fue criticada por medios de comunicación



“Vos te debés acordás, Alberto. Clarín había planteado que ‘empieza la fase expropiatoria del kirchnerismo’”.



“Tenemos que entender que las decisiones que responden a los intereses de las grandes mayorías encuentran críticas, escollos, zancadillas. Pero es indescriptible los sentimientos que se experimentan cuando se cumple con el deber”.



En ese sentido, la ex presidenta defendió de manera vigorosa sus gestiones y, ya hablándole de manera directa al presidente, le dijo: “Yo ya dije que vos tenés la lapicera, ahora te pido que la uses”, apuntando a los sectores más poderosos “que tienen que darle cosas al país”.



Por su parte, Alberto Fernández afirmó que “el gasoducto Néstor Kirchner permitirá que mucho gas llegue al centro del país” y afirmó que el ex mandatario Hipólito Yrigoyen “tomo una gran decisión que lo enfrentó a sectores conservadores” cuando hace 100 años creó YPF.



El mandatario resaltó que YPF “tiene resultados muy buenos” con “récord de producción de gas y petróleo como hacía años que no tenía” y aseguró que se proyecta que, para el “2030 (la empresa), extraerá 140 metros cúbicos de gas” y producirá “700 mil barriles de petróleo”.



Asimismo, celebró que “YPF también apueste a las energías renovables” y afirmó que “gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad”. También destacó la labor del general Enrique Mosconi en YPF y pidió al titular de esa empresa, Pablo González, que el complejo de Ensenada “vuelva a llamarse ‘Petroquímica General Mosconi’”.



Fernández ratificó la convicción de su gobierno de construir “toda la infraestructura necesaria para estar preparados” y dar respuestas a una futura demanda mundial de alimentos y energía, en el marco de las consecuencias que dejará la guerra en Ucrania.



“Soy de los que creen que ganar dinero no es una indecencia, lo que es indecente es que la ganancia quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones”, expresó.



Por último, afirmó que “Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro”, reclamó “trabajar por la unidad” y aseguró que le seguirá “pidiendo a los compañeros trabajar para construir una Argentina justa, libre y soberana como la soñó (Juan Domingo) Perón.



El acto se realizó en el predio de Tecnópolis, y el estrado el presidente y CFK estuvieron acompañados solo por el titular de la empresa estatal, Pablo González. La última vez que habían compartido un encuentro fue tras haber participado de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1° de marzo.



“Nosotros afrontamos los problemas de la coyunturas”, destacó González en referencia a la falta de gas oil en el territorio nacional tras un video sobre la historia de YPF. “Somos el 55% del mercado y tenemos un enorme potencial”, expresó al mismo tiempo que pidió “llenarnos de orgullo”.



Acto seguido, la vicepresidenta tomó la palabra para reconocer la importancia de YPF y aseguró: “los peronistas no estamos en contra de lo privado”. Además, aprovechó a criticar al ex presidente Mauricio Macri con una referencia al lugar elegido para el acto: “Macri no nos daba la autorización para hacer Tecnópolis”.



Cristina y el video de Dujovne

En ese sentido, pidió pasar un video corto en el que se observa al ex ministro de Hacienda de Cambiemos, Nicolás Dujovne, expresar que el gobierno kirchnerista era “muy estrafalario” pero había dejado “bajísimos niveles de endeudamiento”. “Es una deuda realmente muy baja; de los más bajos del mundo, no conozco ningún país con ese nivel salvo del África subsahariana o Corea del Norte”, se lo escucha decir.



“Bueno, acá está la estrafalaria subsahariana”, exclamó irónica Cristina Kirchner. “Recuperamos YPF y le pagamos el corralito a la Alianza”, agregó. Sobre esta línea, comentó que “no fue fácil” recuperar la soberanía carbonífera mientras que apuntó a un sector de la oposición y a los medios de comunicación. “El que quiere gobernar a la Argentina sin tensiones ni conflictos le recomiendo que se postule a la presidencia de Suiza”, sostuvo.



Durante su última aparición pública, la ex presidenta se había manifestado sobre el rumbo económico de la gestión y había apuntado contra el ministro de Economía Martín Guzmán, presente en el acto de ayer en Tecnópolis.



En tanto, el jefe de Estado había expresado que más allá de “tener diferencias” el enemigo “no está en el Frente de Todos sino en la derecha maldita que quiere volver a somete al pueblo”.



La vocera presidencial, gabriela Cerruti, había confirmado la noticia: “El presidente va a estar junto a Cristina en Tecnópolis en lo que será un acto muy importante. Haber recuperado YPF nos permite hoy plantarnos frente al mundo”, dijo a Radio 10.



Tal vez el gran ausente en esta cita fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien en las últimas semanas supo ser protagonista en el marco del anuncio del nuevo piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Tras semanas de exposición en las que registró tensión con el titular de la cartera de Economía, ayer el referente del oficialismo no asistió a Tecnópolis.



Máximo Kirchner, diputado nacional y presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires fue otro de los invitados a los que no se los vio en el predio en Villa Martelli.



La empresa estatal, fundada en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue reestatizada durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner cuando el 16 de abril de 2012 anunció la recuperación de la compañía. A principios de la década de los noventa la compañía de energía había dejado de ser una Sociedad del Estado para ser una Sociedad Anónima, y en 1999 fue vendida a Repsol.

Surtidores de YPF en la década del 40, una época en la que era muy común que se instalaran en las veredas.



Saludos a YPF por su centenario

Ministros, funcionarios y referentes del Frente de Todos (FdT) celebraron ayer a través de sus redes sociales el centenario de la empresa de energía YPF y remarcaron la importancia de su recuperación hace una década como un “paso fundamental para la soberanía energética”. ”Hoy celebramos el centenario de la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hecho que marcaría el desarrollo del país. La recuperación de @YPFoficial hace una década fue un paso fundamental hacia la soberanía energética y el impulso de la producción y el trabajo”, expresó en Twitter el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. En esta misma línea, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, destacó que YPF fue una de las primeras empresas estatales.

Lanzaron la licitación para el gasoducto NK

Energía Argentina realizó ayer el llamado a licitación pública para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra estratégica que permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta. El ducto tendrá una extensión de 563 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y Salliqueló en el oeste de la provincia de Buenos Aires, atravesando Río Negro y La Pampa. El proyecto también incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales. “Seguimos adelante con el proyecto de transformación que marcará el rumbo de nuestro país para los próximos 25 años”, indicó Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina.

Vaca Muerta podría proveer la energía que necesita Europa

El reconocido diario financiero británico Financial Times (FT) aseguró ayer que el yacimiento de Vaca Muerta podría convertir a Argentina en un competidor en el mercado de gas natural licuado (GNL), pero que para eso necesitará de un gobierno “más rápido y más audaz” que no repita “las políticas oficiales poco atractivas” de los últimos años.



En el artículo aseguran que Vaca Muerta tiene “una nueva oportunidad de vida” gracias a la “agitación energética global” que generó la guerra Rusia-Ucrania y que obligó a Europa a buscar nuevos proveedores de energía.



En la nota se lee que el “retiro de Occidente de Rusia revive las esperanzas de acelerar el desarrollo del depósito no convencional de Vaca Muerta”.



“¿Puede la prohibición de la Unión Europea (EU) de esta semana sobre la mayoría de las importaciones de petróleo ruso dar nueva vida a una Vaca Muerta en la Patagonia?”, se pregunta el diario.



“Así lo cree el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Está hablando del potencial del segundo reservorio no convencional de gas más grande del mundo y el cuarto en reserva de petróleo para llenar el vacío dejado por el creciente embargo occidental sobre la energía rusa. La Argentina, dijo a sus anfitriones alemanes durante su visita a Berlín el mes pasado, es ‘una reserva de lo que el mundo necesita en este momento: alimentos y energía’”, respondió el periodista.



Miguel Galuccio, presidente de Vista, la segunda productora de Vaca Muerta, aseguró que el yacimiento ya convirtió al país en un “exportador de petróleo” en pequeña escala, y que existe un potencial gracias a los costos relativamente bajos de producción. Con tan sólo el 50% del uso de su capacidad, frente al menos del 10% explotado actualmente, Argentina generaría más de 30.000 millones de dólares por año de divisas por exportaciones, según cifras del gobierno citadas por el artículo.



Chevron, Petronas y Shell estarán entre las empresas internacionales que se beneficiarán si finalmente despega el desarrollo petrolero de Vaca Muerta en Argentina



En esta línea, según un reciente reporte de Standard & Poor’s citado por el diario, de acelerarse la producción de gas en Vaca Muerta, Argentina se podría convertir en “un rival de Australia y Qatar en el mercado mundial de Gas Natural Licuado (GNL) en un momento donde la demanda del mismo está creciendo”.