Volvieron a marchar por Justicia por Seba Ferreyra

Familiares y amigos de Sebastián Ferreyra, el joven de 22 años que murió el sábado 21 de mayo tras ser arrollado por la camioneta del diputado provincial Martín Sereno, volvieron a marchar por Justicia por las calles de Jardín América.



Al igual que el pasado martes 24 de mayo cuando se realizó una primera protesta pacífica por las calles de la citada localidad, los allegados al joven se concentraron ayer en el barrio Prosol en donde los asistentes iniciaron su recorrido a la zona céntrica.



“Hasta ahora no sé nada, sé que Martin (Sereno) anda libre, trabajando, es por eso que estoy muy indignada. Si fuera una persona pobre y no un diputado ya estaría en la cárcel”, manifestó enojada Karina Verón, madre del fallecido durante la marcha.



La mujer negó que el diputado mantuvo contactos con su familia en donde supuestamente se puso a disposición por lo sucedido y que el propio legislador sostuvo en declaraciones la semana pasada durante unas breves palabras que dio ante sus compañeros en la Cámara de Representantes en torno al siniestro vial en el que se encuentra implicado.



Comentó que de no haber novedades en los próximos días en torno al expediente, planean llevar su pedido de justicia a la capital provincial.



En el marco de las investigaciones por este suceso, el hallazgo de sangre en una de las ruedas del vehículo del funcionario derivó en que el cuerpo del joven fuera exhumado para formular la autopsia y así determinar efectivamente cuál fue la causa de la muerte.



Fue así que el informe de la autopsia que se le realizó a Sebastián Ferreyra una semana después del siniestro vial indicó que el joven murió aplastado por la rueda de la camioneta que manejaba Sereno.



Los vehículos involucrados en la escena fueron una motocicleta, en la que iba el joven de acompañante, y la camioneta Chevrolet S10 del funcionario provincial, descartándose la participación de otro vehículo.



Según una fuente ligada al caso, el informe preliminar indicó que al momento de caer al asfalto, Ferreyra estaba con vida. Es decir, el joven perdió la vida al ser aplastado por la rueda del único rodado mayor involucrado en la escena.